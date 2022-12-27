Зеленский заявил, что Индия "может быть более активной" в усилиях по завершению агрессии РФ против Украины

"В следующем году именно Индия будет председательствовать в "Большой двадцатке". Пожелал господину Моди плодотворного председательства, причем плодотворного не для кого-то в отдельности, а для всех в мире, кто ценит мир. Индия может быть более активной в усилиях по завершению агрессии, поэтому надеюсь, что в следующем году сможем вместе сделать больше для глобальной стабильности", – сказал он.
Зеленский информировал, что говорил с Моди в понедельник. В сообщении по итогам разговора президент Украины упомянул о формуле мира, презентованной им на саммите G20 в ноябре.
Формула мира, которую Зеленский представил 15 ноября на саммите G20, включает 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.
"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.
Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.
На пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 21 декабря Зеленский высказал мнение, что справедливого мира для Украины в несправедливой войне, развязанной Россией, не существует. В свою очередь, Байден отметил, что условия справедливого для Украины мира будут формироваться на поле боя.
Инициативу Украины о справедливом мире готов поддержать ЕС.