Зеленский заявил, что Индия "может быть более активной" в усилиях по завершению агрессии РФ против Украины

Зеленский: Надеюсь, что в следующем году сможем вместе [с Индией] сделать больше для глобальной стабильности Фото: president.gov.ua

"В следующем году именно Индия будет председательствовать в "Большой двадцатке". Пожелал господину Моди плодотворного председательства, причем плодотворного не для кого-то в отдельности, а для всех в мире, кто ценит мир. Индия может быть более активной в усилиях по завершению агрессии, поэтому надеюсь, что в следующем году сможем вместе сделать больше для глобальной стабильности", – сказал он.

Зеленский информировал, что говорил с Моди в понедельник. В сообщении по итогам разговора президент Украины упомянул о формуле мира, презентованной им на саммите G20 в ноябре.