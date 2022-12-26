Зеленский поговорил с премьером Индии, начавшей председательство в G20

Об этом он сообщил в Telegram.

"Пожелал результативного председательства в G20. Именно на этой площадке я объявил о формуле мира и теперь рассчитываю на участие Индии в ее реализации. Поблагодарил гуманитарную помощь и поддержку в ООН", – написал Зеленский по итогам разговора.

Индия официально начала председательство в G20 1 декабря, сообщало агентство Associated Press. Страна определила своим приоритетом климатические изменения. Эксперты считают, что Индия сосредоточится на таких ключевых программах, как борьба с глобальным потеплением и переход на экологически чистую энергию.