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Китай рассматривает возможность поставки артиллерии и боеприпасов российской армии – СМИ

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Китай готов продавать оружие РФ источники CNN
Китай готов продавать оружие РФ – источники CNN 
Фото: globaltimes.cn

У США есть разведданные о том, что правительство Китая ведет переговоры с Россией о поставке оружия для войны в Украине. Об этом 24 февраля сообщает CNN.

Три источника американского телеканала, знакомые с разведданными, рассказали, что Пекин еще не принял окончательного решения, но переговоры о цене и объемах поставок продолжаются. Речь идет о снарядах для артиллерии и беспилотных летательных аппаратах.

Официальные лица США не стали подробно описывать журналистам, какие именно данные получила разведка, но заявили об усилении "обеспокоенности". Совет национальной безопасности и Госдепартамент отказались от комментариев, а CNN обратился за комментариями в посольства Китая и России в Вашингтоне.

Представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил 24 февраля, что "Китай всегда проявлял благоразумный и ответственный подход к военному экспорту и не осуществляет никаких продаж оружия в зоны конфликта или воюющие стороны”.

Источники  телеканала считают, что продажа России дронов и боеприпасов станет признаком значительного сближения Пекина и Москвы. Сегодня их военное сотрудничество ограничивается передачей касок и бронежилетов, а также спутниковых данных.

Немецкое издание Der Spiegel 24 февраля также сообщило о том, что Китай может предоставить России ударные беспилотники.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество". Он подчеркнул, что это будет способствовать "обеспечению безопасности двух стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах". В свою очередь председатель КНР отметил, что в Китае готовы наращивать "стратегическую координацию" с РФ, чтобы "привнести больше стабильности в мир", сообщило китайское агентство "Синьхуа".

Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщал, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 18 февраля предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.

В МИД КНР ответили, что США "не имеют права читать лекции" Китаю.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 20 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.

22 февраля министерство иностранных дел Китая заявило, что страна не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины, обвинив США и НАТО в распространении ложных сведений о потенциальной роли Пекина в конфликте.

Теги: Россия, США, Китай, вооружение, разведка, боеприпасы, артиллерия, беспилотники, КНР, война России против Украины
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