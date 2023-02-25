Китай рассматривает возможность поставки артиллерии и боеприпасов российской армии – СМИ

Три источника американского телеканала, знакомые с разведданными, рассказали, что Пекин еще не принял окончательного решения, но переговоры о цене и объемах поставок продолжаются. Речь идет о снарядах для артиллерии и беспилотных летательных аппаратах.

Официальные лица США не стали подробно описывать журналистам, какие именно данные получила разведка, но заявили об усилении "обеспокоенности". Совет национальной безопасности и Госдепартамент отказались от комментариев, а CNN обратился за комментариями в посольства Китая и России в Вашингтоне.

Представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь заявил 24 февраля, что "Китай всегда проявлял благоразумный и ответственный подход к военному экспорту и не осуществляет никаких продаж оружия в зоны конфликта или воюющие стороны”.

Источники телеканала считают, что продажа России дронов и боеприпасов станет признаком значительного сближения Пекина и Москвы. Сегодня их военное сотрудничество ограничивается передачей касок и бронежилетов, а также спутниковых данных.

Немецкое издание Der Spiegel 24 февраля также сообщило о том, что Китай может предоставить России ударные беспилотники.