Китай в объятиях России – это риски, что будет третья мировая – Зеленский

Журналистка отметила, что в этом документе не говорится о выводе российских войск из Украины, и спросила, можно ли в связи с этим считать позицию Китая "мертворожденным предложением".
Зеленский отметил, что не считает предложением эту позицию.
"Я считаю, что субъектом и инициатором любых мирных инициатив может быть только государство, на чьей территории идет война. Поэтому мы сделали свое предложение. Предложили формулу мира. Мне кажется, что это был взгляд Китая и важный сигнал, что они собираются участвовать в этой тематике. Пока я воспринимаю это как сигнал. Я не знаю, что будет дальше. Это зависит от следующих шагов", – пояснил он.
Президент Украины высказал ожидание, что "Китай будет на стороне справедливого мира, а значит – на нашей стороне".
"Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие России. И для меня это очень важно, это номер один. И я так живу, говорю и делаю все, чтобы не допустить этого. Лучше – там, где сейчас Китай, чем в объятиях с РФ. Потому что это нечестно, несправедливо и это риски, что это будет третья мировая. Поэтому тут и вопрос в том, что мы должны говорить, когда увидим конкретные шаги. Сейчас я увидел мысль. Если там нет того содержания, которое я для себя считаю самым главным: это уважение к территориальной целостности, – это значит вывод всех российских войск – значит, этот пункт сейчас нам не подходит в том смысле, как он сейчас сформулирован", – резюмировал он.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
Президент Украины заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока не зафиксированы случаи передачи Китаем России оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.
МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины
Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".
18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о ключевых позициях "мирного плана" КНР. Кулеба отметил, что Украина еще ждет документ с полным текстом плана.
24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен.