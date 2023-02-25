Китай в объятиях России – это риски, что будет третья мировая – Зеленский

Зеленский: Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие России Фото: president.gov.ua

Журналистка отметила, что в этом документе не говорится о выводе российских войск из Украины, и спросила, можно ли в связи с этим считать позицию Китая "мертворожденным предложением".

Зеленский отметил, что не считает предложением эту позицию.

"Я считаю, что субъектом и инициатором любых мирных инициатив может быть только государство, на чьей территории идет война. Поэтому мы сделали свое предложение. Предложили формулу мира. Мне кажется, что это был взгляд Китая и важный сигнал, что они собираются участвовать в этой тематике. Пока я воспринимаю это как сигнал. Я не знаю, что будет дальше. Это зависит от следующих шагов", – пояснил он.

Президент Украины высказал ожидание, что "Китай будет на стороне справедливого мира, а значит – на нашей стороне".

"Я очень хочу верить, что Китай не будет поставлять оружие России. И для меня это очень важно, это номер один. И я так живу, говорю и делаю все, чтобы не допустить этого. Лучше – там, где сейчас Китай, чем в объятиях с РФ. Потому что это нечестно, несправедливо и это риски, что это будет третья мировая. Поэтому тут и вопрос в том, что мы должны говорить, когда увидим конкретные шаги. Сейчас я увидел мысль. Если там нет того содержания, которое я для себя считаю самым главным: это уважение к территориальной целостности, – это значит вывод всех российских войск – значит, этот пункт сейчас нам не подходит в том смысле, как он сейчас сформулирован", – резюмировал он.