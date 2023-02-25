Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие

Байден рассказал, что говорил с главой КНР Си Цзиньпином прошлым летом об этом. По словам главы Белого дома, в беседе он обратил внимание лидера Китая на то, что 600 американских корпораций ушли из России после начала вторжения. Китай, по его мнению, может столкнуться к такими же последствиями, если решил поддерживать Россию в войне против Украины.

"Мы еще не видели этого, но я не ожидаю, что Китай проявит большую инициативу по предоставлению оружия России", – добавил он.

Ведущий уточнил, будет ли предоставление Китаем оружия России пересечением "красной линии". Байден ответил, что США введут жесткие санкции против любой страны, которая примет такое решение.

"Мы ответим", – добавил он.