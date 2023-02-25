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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие

Байден: Мы ответим
Байден: Мы ответим
Фото: ЕРА

США отреагируют, если Китай начнет поставлять России оружие. Об этом президент США Джо Байден заявил в интервью ABC News, которое вышло 25 февраля.

Байден рассказал, что говорил с главой КНР Си Цзиньпином прошлым летом об этом. По словам главы Белого дома, в беседе он обратил внимание лидера Китая на то, что 600 американских корпораций ушли из России после начала вторжения. Китай, по его мнению, может столкнуться к такими же последствиями, если решил поддерживать Россию в войне против Украины. 

"Мы еще не видели этого, но я не ожидаю, что Китай проявит большую инициативу по предоставлению оружия России", – добавил он. 

Ведущий уточнил, будет ли предоставление Китаем оружия России пересечением "красной линии". Байден ответил, что США введут жесткие санкции против любой страны, которая примет такое решение. 

"Мы ответим", – добавил он. 

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины.  Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока не зафиксированы случаи передачи Китаем России оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия. 

МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.

24 февраля Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". "Лучше – там, где сейчас Китай, чем в объятиях с РФ. Потому что это нечестно, несправедливо и это риски, что это будет третья мировая", – заявил он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Украина, Китай, оружие, санкции, Джо Байден, Си Цзиньпин, КНР, война России против Украины
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