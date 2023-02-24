"Абсолютно полный разгром России в ООН". Кулеба рассказал о мифах, которые разрушило голосование за резолюцию о мире в Украине

Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в Facebook 23 февраля.
"Генеральная Ассамблея поддержала резолюцию, которая четко излагает ключевые пункты формулы мира президента Зеленского. 141 государство сказало этой резолюции "да". Это означает, что теперь любые мирные предложения, которые могут звучать от того или другого государства – сейчас, завтра, послезавтра, через месяц, – должны быть в рамках резолюции и отвечать ее ключевым параметрам. И того, чего нет в резолюции, ему будет очень сложно "продать" как конструктивный элемент своего мирного плана", – рассказал он.
Кулеба подчеркнул, что голосование за резолюцию показало: "миф о том, что только Запад поддерживает Украину, абсолютно разрушен".
"141 страна, среди которых абсолютное большинство стран Латинской Америки, стран Азии, большинство стран Африки, – все проголосовали в поддержку резолюции", – сказал он.
Также разрушены мифы об "усталости" от Украины и от войны, а также о том, что Россия якобы может "переломить ситуацию в свою пользу в любой момент", рассказал глава МИД.
"Не способна. Несмотря на все свои попытки и поправки от Беларуси, которые они пытались провести, и всю кулуарную борьбу, – абсолютно полный разгром России в ООН. Несмотря на все их усилия, сопротивления и демарши. И последнее. Я приехал в Нью-Йорк 48 часов назад. По состоянию на этот момент у нас не было и 130 голосов. За эти 48 часов президент говорил по телефону с лидерами других стран, велись консультации на уровне МИД и всей дипломатической команды президента. Я звонил, писал сообщения, ходил тут общался со всеми. Просили наших партнеров подключиться. Даже... Это отдельная история, кто с кем дружит, кто с кем раньше где работал.. Уже давили на самые разнообразные факторы. Что это означает? Это означает, что нас слышат. Это означает, что даже то, что казалось невозможным, на самом деле возможно, просто нужно работать. И так же нужно работать на победу Украины на поле боя, она тоже непременно будет", – добавил Кулеба.
22 февраля Украина представила на заседании Генассамблеи ООН проект этой резолюции "О принципах Устава ООН, которые лежат в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". Кулеба заявил журналистам в кулуарах ООН, что Россия всеми силами старается сорвать принятие резолюции, но высказал уверенность в том, что сегодня резолюция будет принята Генассамблеей.
К документу было подано две поправки, обе – Беларусью. Минск предлагал исключить из текста слова "полномасштабное вторжение в Украину", заменить фразу "агрессия Российской Федерации против Украины" на "военные действия в Украине" и внести в резолюцию пункт с призывом к мирным переговорам и об отказе от поставок оружия в зону конфликта.
23 февраля ГА ООН приняла резолюцию. Документ, кроме остального, требует от России вывести войска из Украины. За резолюцию проголосовали 141 из 193 стран – членов ООН (при необходимых для принятия решения 2/3 голосов). 32 страны воздержались, семь – Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея, Мали, Никарагуа, Эритрея – проголосовали против.