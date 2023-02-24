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Год назад в 5.00 голос на другом конце телефона мне сказал: "Киев бомбят". Тогда я понял, что переворачивается страница истории – Боррель

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Боррель: Год назад мне позвонили в 5.00. И когда я услышал звонок телефона, то сразу подумал: этот звонок должен сообщить мне, что Киев бомбят
Боррель: Год назад мне позвонили в 5.00. И когда я услышал звонок телефона, то сразу подумал: этот звонок должен сообщить мне, что Киев бомбят
Фото: ЕРА

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью "Настоящему времени", которое вышло 23 февраля, рассказал, как узнал о начале полномасштабного вторжения России в Украину.

"Год назад мне позвонили в 5.00. И когда я услышал звонок телефона, то сразу подумал: этот звонок должен сообщить мне, что Киев бомбят. И вот голос на другом конце телефона мне говорит: "Киев бомбят". Тогда я понял, что переворачивается страница истории и мы входим в драматическую ситуацию. Год спустя – тысячи погибших. Украину уничтожают. Мирных жителей бомбят. Инфраструктура Украины полностью разрушена: нет электричества, нет воды", – рассказал он. 

Боррель считает, что война – это трагедия для украинского народа, "но и для российского народа тоже". 

"Это драматическая ситуация для всего российского народа, не только для [президента России Владимира] Путина и его людей. Для российского народа это горестная история. И мы не знаем, как долго это будет продолжаться", – добавил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ на вечер 23 февраля, РФ наступает на пяти направленияхкупянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, телефоны, вторжение, наступление, война России против Украины, трагедия, погибшие, Жозеп Боррель
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