Год назад в 5.00 голос на другом конце телефона мне сказал: "Киев бомбят". Тогда я понял, что переворачивается страница истории – Боррель

"Год назад мне позвонили в 5.00. И когда я услышал звонок телефона, то сразу подумал: этот звонок должен сообщить мне, что Киев бомбят. И вот голос на другом конце телефона мне говорит: "Киев бомбят". Тогда я понял, что переворачивается страница истории и мы входим в драматическую ситуацию. Год спустя – тысячи погибших. Украину уничтожают. Мирных жителей бомбят. Инфраструктура Украины полностью разрушена: нет электричества, нет воды", – рассказал он.
Боррель считает, что война – это трагедия для украинского народа, "но и для российского народа тоже".
"Это драматическая ситуация для всего российского народа, не только для [президента России Владимира] Путина и его людей. Для российского народа это горестная история. И мы не знаем, как долго это будет продолжаться", – добавил он.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ на вечер 23 февраля, РФ наступает на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.