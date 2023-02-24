Год назад в 5.00 голос на другом конце телефона мне сказал: "Киев бомбят". Тогда я понял, что переворачивается страница истории – Боррель

Боррель: Год назад мне позвонили в 5.00. И когда я услышал звонок телефона, то сразу подумал: этот звонок должен сообщить мне, что Киев бомбят Фото: ЕРА

"Год назад мне позвонили в 5.00. И когда я услышал звонок телефона, то сразу подумал: этот звонок должен сообщить мне, что Киев бомбят. И вот голос на другом конце телефона мне говорит: "Киев бомбят". Тогда я понял, что переворачивается страница истории и мы входим в драматическую ситуацию. Год спустя – тысячи погибших. Украину уничтожают. Мирных жителей бомбят. Инфраструктура Украины полностью разрушена: нет электричества, нет воды", – рассказал он.

Боррель считает, что война – это трагедия для украинского народа, "но и для российского народа тоже".

"Это драматическая ситуация для всего российского народа, не только для [президента России Владимира] Путина и его людей. Для российского народа это горестная история. И мы не знаем, как долго это будет продолжаться", – добавил он.