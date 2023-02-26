Глава ЦРУ: Мы уверены, что Китай рассматривает вопрос о предоставлении летального оборудования России

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает вопрос о предоставлении летального оборудования", – заявил он.

Бернс подчеркнул, что Китай еще не принял решение о передаче летальной помощи России.

"Мы также не видим, чтобы окончательное решение было принято, и мы не видим свидетельств реальных поставок летального оборудования. И именно поэтому, я думаю, госсекретарь [США Энтони] Блинкен и президент [Джо Байден] сочли важным четко указать, какими будут последствия этого", – сказал директор ЦРУ.

Он добавил, что для китайского лидера Си Цзиньпина это было бы "очень рискованной и неразумной ставкой".