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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава ЦРУ: Мы уверены, что Китай рассматривает вопрос о предоставлении летального оборудования России

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Бернс: Мы не видим свидетельств реальных поставок китайского летального оборудования России
Бернс: Мы не видим свидетельств реальных поставок китайского летального оборудования России
Фото: EPA

Центральное разведуправление США уверено, что Китай рассматривает возможность предоставить России летальной помощи для войны против Украины. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью CBS News 25 февраля.

"Мы уверены, что китайское руководство рассматривает вопрос о предоставлении летального оборудования", – заявил он.

Бернс подчеркнул, что Китай еще не принял решение о передаче летальной помощи России.

"Мы также не видим, чтобы окончательное решение было принято, и мы не видим свидетельств реальных поставок летального оборудования. И именно поэтому, я думаю, госсекретарь [США Энтони] Блинкен и президент [Джо Байден] сочли важным четко указать, какими будут последствия этого", – сказал директор ЦРУ.

Он добавил, что для китайского лидера Си Цзиньпина это было бы "очень рискованной и неразумной ставкой".

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины.  Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока не зафиксированы случаи передачи Китаем России оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия. 

МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.

24 февраля Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". "Лучше – там, где сейчас Китай, чем в объятиях с РФ. Потому что это нечестно, несправедливо и это риски, что это будет третья мировая", – заявил он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Китай, оружие, ЦРУ, разведка, военная помощь, война России против Украины, Уильям Бернс
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