Штайнмайер сомневается, что Китай хочет конструктивно участвовать в установлении прочного и справедливого мира в Украине

"Фиктивный мир, который просто вознаграждает [президента РФ Владимира] Путина за захват территории и оставляет людей на произвол оккупантов, не будет настоящим миром", – сказал он.
По его словам, подавляющее большинство государств в ООН подтвердили 23 февраля, что "если мы хотим установить мир, то это должен быть справедливый и прочный мир".
"Любое конструктивное предложение, которое приближает нас к справедливому миру, приветствуется. Сомнительно, хочет ли сверхдержава Китай играть в этом конструктивную роль. Но если это произойдет, то Китаю обязательно стоит поговорить не только с Москвой, но и с Киевом. Если это произойдет, то Китай должен присоединиться к подавляющему большинству государств и работать на благо мира под эгидой ООН. Если да, то мы должны объединиться, чтобы обеспечить соблюдение принципов ООН страной, которая их ежедневно нарушает: это Россия жестоко напала на соседнюю страну! Это Россия посылает на фронт новые войска! Войну продлевает не оборонная помощь Запада, а Россия. Не Украина и не ее союзники мешают миру, а Россия", – заявил Штайнмайер.
Президент Германии заявил, что Путин знает, что нужно делать, если он серьезно хочет положить конец войне: "только после вывода российских войск можно будет вести переговоры", и именно к этому призывает резолюция ООН.
"Путин хочет победы и делает все, что в его силах, для достижения своей цели. Однако правда в том, что тот, кто приказывает убивать, кто приказывает разрушать Украину бомбами, опустошать города и похищать детей, кто позволяет своим солдатам бессмысленно истекать кровью изо дня в день, никогда не войдет в историю. как победитель. Они уже проиграли!" – сказал он.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".
18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о ключевых позициях "мирного плана" КНР. Кулеба отметил, что Украина еще ждет документ с полным текстом плана.
24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.
Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.
В феврале западные СМИ сообщили, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.
МИД Китая заявил 22 февраля, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, сказал, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.
Пока случаи передачи Китаем России оружия не зафиксировали, говорил Зеленский 19 февраля. 24 февраля он сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". Байден 25 февраля сообщил, что США пока не видят, что Китай поддерживает Россию в войне, но подчеркнул: если Пекин сделает это, Вашингтон "ответит".