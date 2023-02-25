Штайнмайер сомневается, что Китай хочет конструктивно участвовать в установлении прочного и справедливого мира в Украине

Штайнмайер: Это Россия посылает на фронт новые войска! Войну продлевает не оборонная помощь Запада, а Россия Фото: EPA

"Фиктивный мир, который просто вознаграждает [президента РФ Владимира] Путина за захват территории и оставляет людей на произвол оккупантов, не будет настоящим миром", – сказал он.

По его словам, подавляющее большинство государств в ООН подтвердили 23 февраля, что "если мы хотим установить мир, то это должен быть справедливый и прочный мир".

"Любое конструктивное предложение, которое приближает нас к справедливому миру, приветствуется. Сомнительно, хочет ли сверхдержава Китай играть в этом конструктивную роль. Но если это произойдет, то Китаю обязательно стоит поговорить не только с Москвой, но и с Киевом. Если это произойдет, то Китай должен присоединиться к подавляющему большинству государств и работать на благо мира под эгидой ООН. Если да, то мы должны объединиться, чтобы обеспечить соблюдение принципов ООН страной, которая их ежедневно нарушает: это Россия жестоко напала на соседнюю страну! Это Россия посылает на фронт новые войска! Войну продлевает не оборонная помощь Запада, а Россия. Не Украина и не ее союзники мешают миру, а Россия", – заявил Штайнмайер.

Президент Германии заявил, что Путин знает, что нужно делать, если он серьезно хочет положить конец войне: "только после вывода российских войск можно будет вести переговоры", и именно к этому призывает резолюция ООН.

"Путин хочет победы и делает все, что в его силах, для достижения своей цели. Однако правда в том, что тот, кто приказывает убивать, кто приказывает разрушать Украину бомбами, опустошать города и похищать детей, кто позволяет своим солдатам бессмысленно истекать кровью изо дня в день, никогда не войдет в историю. как победитель. Они уже проиграли!" – сказал он.