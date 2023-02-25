Байден о китайском "мирном плане": Путин аплодирует ему. Как же он может быть хорошим?

Байден: Я не увидел в этом плане ничего, что указывало бы на то, что в нем есть что-то, что было бы выгодно кому-то, кроме России Фото: ЕРА

Журналист спрашивая Байдена о мнении об этом документе, отметил, что президент России Владимир Путин аплодирует этому плану.

"Я думаю, вы ответили на вопрос: Путин аплодирует ему, так как же он может быть хорошим? – отреагировал президент США. – Я не увидел в этом плане ничего, что указывало бы на то, что в нем есть что-то, что было бы выгодно кому-то, кроме России".

По его мнению, идея, что Китай будет участвовать в переговорах "об исходе войны, которая является абсолютно несправедливой для Украины, просто нерациональна".