Подоляк о мирных инициативах Китая: Если претендуешь на роль глобального игрока, то не предлагаешь нереалистичный план

Он считает, что Пекин ошибается, стратегически ориентируясь на РФ. И в перспективе это может лишить его лидерских позиций в мире.
"Если ты претендуешь на роль глобального игрока, то не предлагаешь нереалистичный план. Не ставишь на агрессора, который сломал международное право и проигрывает войну. Это недальновидно. Ведь планирующий на десятилетие не играет в "трехдневные игры россиян". Потому что окно возможностей Китая не вечно", – написал Подоляк.
Ранее он заявлял, что китайский "мирный план" не отвечает украинским интересам, потому что предусматривает только "прекращение огня" как форму замораживания конфликта, а не справедливое его завершение.
Якщо претендуєш на роль глобального гравця, то не пропонуєш нереалістичний план. Не ставиш на агресора, який зламав міжнародне право та програє війну. Це недалекоглядно. Адже той, хто планує на десятиліття, не грає у «триденні ігри росіян».— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 25, 2023
Бо «вікно можливостей», Китаю, не вічне
Министерство иностранных дел Китая в годовщину войны, развязанной Россией в Украине, представило так называемый мирный план со своими идеями по ее урегулированию.
Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Оно состоит из 12 пунктов, и, помимо уважения к суверенитету всех стран, в КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В позиции Китая нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай мог ограничиться первым из 12 пунктов, в котором декларируется необходимость уважать суверенитет всех стран.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности". Президент Украины также заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.