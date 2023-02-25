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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о мирных инициативах Китая: Если претендуешь на роль глобального игрока, то не предлагаешь нереалистичный план

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Делая ставку на РФ, Китай ошибается Подоляк
Делая ставку на РФ, Китай ошибается – Подоляк
Фото: president.gov.ua

"Мирный план", предложенный Китаем для завершения агрессии России, может навредить самой КНР. Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 25 февраля написал в Twitter.

Он считает, что Пекин ошибается, стратегически ориентируясь на РФ. И в перспективе это может лишить его лидерских позиций в мире.

"Если ты претендуешь на роль глобального игрока, то не предлагаешь нереалистичный план. Не ставишь на агрессора, который сломал международное право и проигрывает войну. Это недальновидно. Ведь планирующий на десятилетие не играет в "трехдневные игры россиян". Потому что окно возможностей Китая не вечно", – написал Подоляк.

Ранее он заявлял, что китайский "мирный план" не отвечает украинским интересам, потому что предусматривает только "прекращение огня" как форму замораживания конфликта, а не справедливое его завершение.

Контекст:

Министерство иностранных дел Китая в годовщину войны, развязанной Россией в Украине, представило так называемый мирный план со своими идеями по ее урегулированию.

Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Оно состоит из 12 пунктов, и, помимо уважения к суверенитету всех стран, в КНР настаивают на отказе от "менталитета холодной войны", прекращении боевых действий и возобновлении мирных переговоров. В позиции Китая нет тезисов об отводе Россией войск с оккупированных территорий Украины.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Китай мог ограничиться первым из 12 пунктов, в котором декларируется необходимость уважать суверенитет всех стран.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности". Президент Украины также заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока "не видит" признаков военной поддержки России со стороны Китая.

Теги: Россия, Китай, переговоры, прогноз, прекращение огня, война России против Украины, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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