Подоляк о мирных инициативах Китая: Если претендуешь на роль глобального игрока, то не предлагаешь нереалистичный план

Он считает, что Пекин ошибается, стратегически ориентируясь на РФ. И в перспективе это может лишить его лидерских позиций в мире.

"Если ты претендуешь на роль глобального игрока, то не предлагаешь нереалистичный план. Не ставишь на агрессора, который сломал международное право и проигрывает войну. Это недальновидно. Ведь планирующий на десятилетие не играет в "трехдневные игры россиян". Потому что окно возможностей Китая не вечно", – написал Подоляк.

Ранее он заявлял, что китайский "мирный план" не отвечает украинским интересам, потому что предусматривает только "прекращение огня" как форму замораживания конфликта, а не справедливое его завершение.

Якщо претендуєш на роль глобального гравця, то не пропонуєш нереалістичний план. Не ставиш на агресора, який зламав міжнародне право та програє війну. Це недалекоглядно. Адже той, хто планує на десятиліття, не грає у «триденні ігри росіян».

Бо «вікно можливостей», Китаю, не вічне — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 25, 2023