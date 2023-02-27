Глава ЦРУ: Путин сейчас слишком уверен в своей способности измотать Украину. Это высокомерие нужно развенчать

"Путин, безусловно, не сентиментален в отношении гибели россиян и огромных потерь, которые он понес с точки зрения российского вооружения в ходе войны. Но сейчас Путину и его взглядам на войну по-прежнему приписывается много высокомерия", – считает он.

По словам Бернса, в 2023 году очень важно развенчать это высокомерие Путина и восстановить динамику на поле боя.

"Потому что я действительно верю... Я хотел бы видеть возможности для переговоров. Я не думаю, что россияне сегодня настроены серьезно. И я думаю, что только прогресс на поле боя определит любые улучшенные перспективы для переговоров в будущем", – добавил директор ЦРУ.

Он также отметил, что сейчас задача Соединенных Штатов – оказать всю возможную поддержку украинцам, чтобы они могли укрепить свои позиции на поле боя и, в конечном итоге, за столом переговоров.

"Я думаю, что Путин сейчас слишком уверен в своей способности измотать Украину, перемолоть ее, и это то, что он сейчас делает. Но в какой-то момент ему придется столкнуться с растущими издержками, когда гробы будут возвращаться домой в беднейшие районы России, потому что многие призывники, которых бросают в качестве пушечного мяса на фронт на Донбасс, родом из Дагестана и Бурятии, беднейших районов России. Россия также несет кумулятивный экономический ущерб. И огромный репутационный ущерб, я думаю, для России. Это была не самая лучшая реклама для российских продаж оружия. Так что все это будет развиваться с течением времени, но сейчас, честно говоря, я думаю, что Путин настроен весьма решительно", – подытожил Бернс.