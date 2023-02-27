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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава ЦРУ: Путин сейчас слишком уверен в своей способности измотать Украину. Это высокомерие нужно развенчать

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Бернс: Путин, безусловно, не сентиментален в отношении гибели россиян и огромных потерь
Бернс: Путин, безусловно, не сентиментален в отношении гибели россиян и огромных потерь
Фото: EPA

Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс считает, что российский президент Владимир Путин сейчас слишком уверен в своих силах по поводу войны в Украине и ему придется столкнуться с растущими издержками от войны. Об этом Бернс рассказал в интервью CBS News, полная версия которого была опубликована 26 февраля.

"Путин, безусловно, не сентиментален в отношении гибели россиян и огромных потерь, которые он понес с точки зрения российского вооружения в ходе войны. Но сейчас Путину и его взглядам на войну по-прежнему приписывается много высокомерия", – считает он.

По словам Бернса, в 2023 году очень важно развенчать это высокомерие Путина и восстановить динамику на поле боя.

"Потому что я действительно верю... Я хотел бы видеть возможности для переговоров. Я не думаю, что россияне сегодня настроены серьезно. И я думаю, что только прогресс на поле боя определит любые улучшенные перспективы для переговоров в будущем", – добавил директор ЦРУ.

Он также отметил, что сейчас задача Соединенных Штатов – оказать всю возможную поддержку украинцам, чтобы они могли укрепить свои позиции на поле боя и, в конечном итоге, за столом переговоров.

"Я думаю, что Путин сейчас слишком уверен в своей способности измотать Украину, перемолоть ее, и это то, что он сейчас делает. Но в какой-то момент ему придется столкнуться с растущими издержками, когда гробы будут возвращаться домой в беднейшие районы России, потому что многие призывники, которых бросают в качестве пушечного мяса на фронт на Донбасс, родом из Дагестана и Бурятии, беднейших районов России. Россия также несет кумулятивный экономический ущерб. И огромный репутационный ущерб, я думаю, для России. Это была не самая лучшая реклама для российских продаж оружия. Так что все это будет развиваться с течением времени, но сейчас, честно говоря, я думаю, что Путин настроен весьма решительно", – подытожил Бернс.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на востоке Украины, в районе Бахмута.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, война, Донбасс, ЦРУ, Бурятия, война России против Украины, Уильям Бернс
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