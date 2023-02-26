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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия за год войны в Украине потратила почти $115 млрд – Forbes

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Потери армии РФ увеличились за счет плохо подготовленных мобилизованных
Потери армии РФ увеличились за счет плохо подготовленных мобилизованных
Фото: EPA

С начала вторжения в Украину РФ потратила почти $115 млрд. Свои финансовые расчеты 24 февраля опубликовало издание Forbes.

Больше всего страна-агрессор потратила на зарплаты военным и компенсации семьям погибших и раненым солдатам – почти $54 млрд. Зарплата военных составила $24,7 млрд, а сумма компенсаций, которые правительство РФ должно выплатить погибшим и раненым, – $29,1 млрд.

$36,1 млрд ушло на общие расходы обеспечения армии.

$24,5 млрд – стоимость потерянной техники.

Инфографика: forbes.ua
Инфографика: forbes.ua

Эта сумма включает лишь непосредственные расходы на войну и не учитывает экономические и косвенные потери, понесенные Россией от санкций и экономической изоляции, отметило Forbes.

Издание подчеркнуло, что особенно большие потери РФ понесла в последний месяц. За период с 24 января по 24 февраля этого года, по данным Генштаба ВСУ, в Украине ликвидировано 23 680 россиян. Forbes отметил, что это больше, чем в первый месяц войны, и в четыре раза больше, чем средние потери России летом прошлого года.

К увеличению потерь российский армии привело увеличение численности войск за счет плохо подготовленных мобилизованных, говорится в материале.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

С 24 февраля прошлого года ВСУ уничтожили 148 130 российских оккупантов, 690 за 25 февраля. Также в войне в Украине армия РФ потеряла 3381 танк, 6615 боевых бронированных машин, 475 РСЗО, 18 кораблей и катеров.

Теги: Россия, Украина, военные, Forbes, вторжение, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, войска, потери
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