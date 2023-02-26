Россия за год войны в Украине потратила почти $115 млрд – Forbes

Больше всего страна-агрессор потратила на зарплаты военным и компенсации семьям погибших и раненым солдатам – почти $54 млрд. Зарплата военных составила $24,7 млрд, а сумма компенсаций, которые правительство РФ должно выплатить погибшим и раненым, – $29,1 млрд.
$36,1 млрд ушло на общие расходы обеспечения армии.
$24,5 млрд – стоимость потерянной техники.
Эта сумма включает лишь непосредственные расходы на войну и не учитывает экономические и косвенные потери, понесенные Россией от санкций и экономической изоляции, отметило Forbes.
Издание подчеркнуло, что особенно большие потери РФ понесла в последний месяц. За период с 24 января по 24 февраля этого года, по данным Генштаба ВСУ, в Украине ликвидировано 23 680 россиян. Forbes отметил, что это больше, чем в первый месяц войны, и в четыре раза больше, чем средние потери России летом прошлого года.
К увеличению потерь российский армии привело увеличение численности войск за счет плохо подготовленных мобилизованных, говорится в материале.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
С 24 февраля прошлого года ВСУ уничтожили 148 130 российских оккупантов, 690 за 25 февраля. Также в войне в Украине армия РФ потеряла 3381 танк, 6615 боевых бронированных машин, 475 РСЗО, 18 кораблей и катеров.