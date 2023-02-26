Под Угледаром российские морские пехотинцы понесли большие потери – британская разведка

Разведка показала спутниковый снимок с угледарского направления. На нем изображена уничтоженная российская техника, которая, вероятно, входила в состав 155-й бригады морской пехоты.

(1/6) Imagery shows concentrated Russian vehicle losses in the Vuhledar sector of Donetsk Oblast. These vehicles were likely elements of Russia’s 155th Naval Infantry (NI) Brigade which has been at the forefront of recent costly offensives. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 26, 2023

"Морская пехота считается элитной в российской армии. Однако в отличие от столь же престижной воздушно-десантной пехоты, она не была развернута в Украине как единая крупная группировка. Вместо этого отдельные подразделения были присоединены к группам войск, в которых доминируют сухопутные войска", – говорится в сообщении.

Британская разведка отмечает, что морские пехотинцы РФ выполняли одни из самых сложных тактических задач и понесли огромные потери.

"Предполагаемый усиленный потенциал бригад морской пехоты теперь почти наверняка значительно ухудшился, потому что он был заполнен неопытными мобилизованными. Этот недостаток опыта практически наверняка усугубляет склонность российских офицеров к микроменеджменту, что, в свою очередь, снижает оперативную гибкость", – отметили в отчете.

По мнению разведки, существует реальная вероятность, что подразделения 155-й бригады будут брошены в новые атаки вблизи Угледара.

(6/6) This lack of experience is almost certainly exacerbating Russian officers’ tendency to micromanage, which in turn reduces operational agility. There is a realistic possibility that degraded NI units will again be committed to new assaults near Vuhledar. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) February 26, 2023

25 февраля 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев показала на видео "кладбище танков", которое ее бойцы устроили оккупантам под Угледаром.

На снятом с дрона видео российские танки один за другим подъезжают к группе неподвижной бронетехники, возможно, пытаясь эвакуировать экипажи поврежденных машин, но попадают под огонь, разворачиваются и пытаются уехать.