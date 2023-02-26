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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Угледаром российские морские пехотинцы понесли большие потери – британская разведка

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Украинские войска нанесли оккупантам значительные потери под Угледаром
Украинские войска нанесли оккупантам значительные потери под Угледаром
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Морская пехота России под Угледаром Донецкой области потеряла много техники и людей, командование хочет заменить их мобилизованными. Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном 26 февраля в Twitter министерства обороны Великобритании.

Разведка показала спутниковый снимок с угледарского направления. На нем изображена уничтоженная российская техника, которая, вероятно, входила в состав 155-й бригады морской пехоты.

"Морская пехота считается элитной в российской армии. Однако в отличие от столь же престижной воздушно-десантной пехоты, она не была развернута в Украине как единая крупная группировка. Вместо этого отдельные подразделения были присоединены к группам войск, в которых доминируют сухопутные войска", – говорится в сообщении. 

Британская разведка отмечает, что морские пехотинцы РФ выполняли одни из самых сложных тактических задач и понесли огромные потери.

"Предполагаемый усиленный потенциал бригад морской пехоты теперь почти наверняка значительно ухудшился, потому что он был заполнен неопытными мобилизованными. Этот недостаток опыта практически наверняка усугубляет склонность российских офицеров к микроменеджменту, что, в свою очередь, снижает оперативную гибкость", – отметили в отчете. 

По мнению разведки, существует реальная вероятность, что подразделения 155-й бригады будут брошены в новые атаки вблизи Угледара.

25 февраля 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных запорожцев показала на видео "кладбище танков", которое ее бойцы устроили оккупантам под Угледаром.

На снятом с дрона видео российские танки один за другим подъезжают к группе неподвижной бронетехники, возможно, пытаясь эвакуировать экипажи поврежденных машин, но попадают под огонь, разворачиваются и пытаются уехать.

https://www.facebook.com/72.brigade.best/videos/1248660792412015/

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери. Самой сложной считается обстановка на бахмутском направлении

CNN сообщал 13 февраля, что, согласно видео, опубликованным украинскими военными и проанализированным военными экспертами и телеканалом, под Угледаром за считанные дни было выведено из строя или уничтожено не менее двух десятков российских танков и БМП. На спутниковых снимках видны интенсивные удары вдоль лесных массивов, где пытались продвинуться российские танки.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%.

Битву за Угледар рассматривали как начальный шаг в ожидаемом весеннем наступлении оккупантов, но потери РФ возле Угледара ставят под сомнение возможность России организовать новое полномасштабное наступление, писала 15 февраля The New York Times.

В атаках под Угледаром и Марьинкой оккупанты только за сутки 22 февраля потеряли десятки единиц бронетехники и сотни военных, заявил начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский.

Теги: Великобритания, Донецкая область, танки, военная техника, разведка, бронетехника, морская пехота, война России против Украины, Угледар, потери армии России
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