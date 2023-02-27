Россия предложила Ирану помощь с ракетной программой в обмен на оружие – ЦРУ

По словам Бернса, сотрудничество Ирана и России развивается быстро и в очень опасном направлении Фото: EPA

По словам Бернса, сотрудничество Ирана и России развивается быстро и в очень опасном направлении.

Глава ЦРУ подчеркнул, что Иран уже передал сотни боевых дронов России, чтобы та использовала их для поражения украинской гражданской инфраструктуры. Также он добавил, что Иран передает России боеприпасы для артиллерии и танков.

"Что мы также видим – это то, что Россия предлагает помощь Ирану в ракетной программе, а также, по крайней мере, рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей", – сказал Бернс.