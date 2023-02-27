ГОРДОН
 
 
МИР

Россия предложила Ирану помощь с ракетной программой в обмен на оружие – ЦРУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Бернса, сотрудничество Ирана и России развивается быстро и в очень опасном направлении
По словам Бернса, сотрудничество Ирана и России развивается быстро и в очень опасном направлении
Фото: EPA

Иран и Россия продолжают развивать военное сотрудничество. Иран передает РФ дроны и боеприпасы для войны в Украине, а Россия предлагает ему помощь в ракетной программе. Об этом директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс рассказал в интервью CBS News, полная версия которого была опубликована 26 февраля.

По словам Бернса, сотрудничество Ирана и России развивается быстро и в очень опасном направлении.

Глава ЦРУ подчеркнул, что Иран уже передал сотни боевых дронов России, чтобы та использовала их для поражения украинской гражданской инфраструктуры. Также он добавил, что Иран передает России боеприпасы для артиллерии и танков.

"Что мы также видим – это то, что Россия предлагает помощь Ирану в ракетной программе, а также, по крайней мере, рассматривает возможность предоставления Ирану истребителей", – сказал Бернс.

Контекст:

Иран поставил в Россию по крайней мере три модели беспилотников: одноразовые беспилотники-камикадзе Shahed-131 и Shahed-136, "используемые Москвой в качестве более дешевой альтернативы крылатым ракетам", и многоцелевой беспилотник Mohajer-6, который может использоваться для сбора разведданных и нести ракетную нагрузку, отметила The Guardian. 

МИД Украины обвинил Иран в соучастии в преступлении агрессии РФ против Украины из-за поставок Тегераном оружия России и инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Санкции против Ирана за передачу России дронов-камикадзе ввели ряд стран, в том числе США, Великобритания и ЕС. 

В ночь на 29 января в Иране произошли взрывы на ряде объектов, в том числе на оборонном предприятии в городе Исфахан, где производят беспилотники. СМИ сообщали, что завод Shahed Aviation Industries, который производит дроны Shahed-136, не уничтожен в результате взрывов. Иран обвинил Израиль в атаке на военный объект в Исфахане.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Иран, оружие, Москва, ЦРУ, помощь, боеприпасы, Тегеран, артиллерия, беспилотники, истребители, война России против Украины, ракеты, военное сотрудничество, Уильям Бернс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирний-21". Видео
  "Правда". Вышел клип на саундтрек к военной драме "Мирний-21". Видео
Галина ГРИШИНА
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения
"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны
"Это патриотический цинизм". Скрипка высказался об исполнителях, начавших петь на украинском после начала войны
Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе
Зеленский показал Комарову, какое семейное фото стоит у него в кабинете на рабочем столе
Галина ГРИШИНА
Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания
Из книг о Джеймсе Бонде уберут расистские высказывания
Галина ГРИШИНА
Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого
Вторая бывшая жена Остапчука отправилась на Мальдивы и высказалась об ошибках прошлого
41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео
41-летняя Спирс станцевала под свою любимую песню из собственного репртуара. Видео
Мейхер надела платье-вуаль. Фото
Мейхер надела платье-вуаль. Фото
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео
Охрана с дубинками и плохие предчувствия. Пенн рассказал, как встречался с Путиным на даче у Михалкова
Охрана с дубинками и плохие предчувствия. Пенн рассказал, как встречался с Путиным на даче у Михалкова
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко в мини-платье засветила ноги во время исполнения чарльстона. Видео
Экс-жена Кличко в мини-платье засветила ноги во время исполнения чарльстона. Видео
Украинский фильм "Это свидание" о военном Киеве получил награду на Берлинале
Украинский фильм "Это свидание" о военном Киеве получил награду на Берлинале
"Как же органично украинский и польский звучат в этой песне". Jerry Heil спела вместе с участником "Евровидения 2022" из Польши Охманом. Видео
"Как же органично украинский и польский звучат в этой песне". Jerry Heil спела вместе с участником "Евровидения 2022" из Польши Охманом. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера
Йовович посвятила Украине стихотворение, которое станет частью благотворительного проекта в поддержку украинцев . Видео
Йовович посвятила Украине стихотворение, которое станет частью благотворительного проекта в поддержку украинцев . Видео
Галина ГРИШИНА
Великобритания бесплатно предоставит украинским беженцам 3 тыс. билетов на "Евровидение 2023"
Великобритания бесплатно предоставит украинским беженцам 3 тыс. билетов на "Евровидение 2023"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
45-летний Налчаджиоглу сообщил о госпитализации (61777)
2
"Иллюстрация путинского режима". Дудь в годовщину войны показал, как живут россияне, поддерживающие власть (54726)
3
Пережил ракетный удар и знает больше гостайн, чем кто-либо в стране. Буданов показал кота по кличке Гюнтер, который живет в приемной ГУР (53868)
4
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (34350)
5
Миша Романова о конфликте с Брежневой: Она мне написала смс. Оно было в жесткой, грубой форме. Обвинила во лжи. Я ответила в такой же форме (30016)
6
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (29659)
7
Зеленский: Я потерял зрение. Читаю в очках. Теперь так (26894)
8
"А жду я всегда звонка жены". Зеленский рассказал, какое изображение стоит у него на заставке телефона (25638)
 
 
 
 