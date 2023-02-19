Иран обогатил уран до уровня, близкого к созданию ядерного оружия – Bloomberg

Отмечается, что это самый высокий уровень обогащения урана в Иране на сегодняшний день. Его концентрации не хватает всего 6% до необходимой для создания оружия. Ранее Иран сообщал МАГАТЭ, что его центрифуги настроены на обогащение урана до уровня в 60%.
Наблюдатели наблюдают подозрительную деятельность в этой сфере уже второй раз за месяц, пишет издание. Специалистам предстоит выяснить, был ли обогащенный уран произведен намеренно или такая концентрация возникла из-за скопления вещества в сети труб, соединяющих центрифуги.
Иран находится под санкциями США с 1979 года. Ограничительные меры вводились за нарушение прав человека, разработку ядерного оружия, поддержку террористических организаций и дестабилизацию мира в регионе.
Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие. США в свою очередь сняли часть санкций с Тегерана.
Однако 8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.
Нынешний президент США Джо Байден в феврале 2021 года говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.
11 ноября 2022 года МАГАТЭ заявило, что Иран продолжает увеличивать свои запасы высокообогащенного урана, что может стать еще одним шагом к созданию ядерного оружия.