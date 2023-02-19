Иран обогатил уран до уровня, близкого к созданию ядерного оружия – Bloomberg

Отмечается, что это самый высокий уровень обогащения урана в Иране на сегодняшний день. Его концентрации не хватает всего 6% до необходимой для создания оружия. Ранее Иран сообщал МАГАТЭ, что его центрифуги настроены на обогащение урана до уровня в 60%.

Наблюдатели наблюдают подозрительную деятельность в этой сфере уже второй раз за месяц, пишет издание. Специалистам предстоит выяснить, был ли обогащенный уран произведен намеренно или такая концентрация возникла из-за скопления вещества в сети труб, соединяющих центрифуги.