"Достаточно для производства одной ядерной бомбы". МАГАТЭ нашло в Иране доказательства продолжения обогащения урана

МАГАТЭ предупредило, что Иран больше не допускает агентство для мониторинга Фото: ЕРА

По данным издания, в конце октября в Иране насчитывалось 62,3 кг урана, обогащенного до 60% чистоты. Это на 6,7 кг больше, чем в сентябре.

"Эксперты по нераспространению говорят, что нынешних запасов урана с обогащением 60% в Иране достаточно для производства одной ядерной бомбы при условии дальнейшего обогащения. Однако создание реального оружия требует дополнительных шагов и времени, а также решения иранского режима сделать это", – говорится в статье.

Ссылаясь на отчет МАГАТЭ, Politico пишет, что по состоянию на 22 октября общий запас обогащенного урана в Иране составлял 3673,7 кг, что на 267,2 кг меньше, чем в последнем квартальном отчете в сентябре. Эти цифры значительно превышают ограничения, установленные первоначальной ядерной сделкой 2015 года.

В то время как США вышли из соглашения в 2018 году, другие стороны, подписавшие соглашение, включая Великобританию, Францию, Германию, Россию и Китай, продолжали его реализовывать. В ответ на уход США Иран начал постепенно нарушать договор, начиная с 2019 года, пишут авторы статьи.

МАГАТЭ предупредило, что больше не может проверить точный размер иранских запасов обогащенного урана из-за жестких ограничений, которые Тегеран начал накладывать на инспекторов ООН с февраля 2021 года. Кроме того, агентство отмечает, что в июне 2022 года Тегеран решил удалить все оборудование наблюдения – 27 камер, установленных на иранских ядерных объектах.