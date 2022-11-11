"Достаточно для производства одной ядерной бомбы". МАГАТЭ нашло в Иране доказательства продолжения обогащения урана

По данным издания, в конце октября в Иране насчитывалось 62,3 кг урана, обогащенного до 60% чистоты. Это на 6,7 кг больше, чем в сентябре.
"Эксперты по нераспространению говорят, что нынешних запасов урана с обогащением 60% в Иране достаточно для производства одной ядерной бомбы при условии дальнейшего обогащения. Однако создание реального оружия требует дополнительных шагов и времени, а также решения иранского режима сделать это", – говорится в статье.
Ссылаясь на отчет МАГАТЭ, Politico пишет, что по состоянию на 22 октября общий запас обогащенного урана в Иране составлял 3673,7 кг, что на 267,2 кг меньше, чем в последнем квартальном отчете в сентябре. Эти цифры значительно превышают ограничения, установленные первоначальной ядерной сделкой 2015 года.
В то время как США вышли из соглашения в 2018 году, другие стороны, подписавшие соглашение, включая Великобританию, Францию, Германию, Россию и Китай, продолжали его реализовывать. В ответ на уход США Иран начал постепенно нарушать договор, начиная с 2019 года, пишут авторы статьи.
МАГАТЭ предупредило, что больше не может проверить точный размер иранских запасов обогащенного урана из-за жестких ограничений, которые Тегеран начал накладывать на инспекторов ООН с февраля 2021 года. Кроме того, агентство отмечает, что в июне 2022 года Тегеран решил удалить все оборудование наблюдения – 27 камер, установленных на иранских ядерных объектах.
Иран находится под санкциями США с 1979 года. Ограничительные меры вводились за нарушение прав человека, разработку ядерного оружия, поддержку террористических организаций и дестабилизацию мира в регионе.
Совет Безопасности ООН 20 июля 2015 года одобрил соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций. Тегеран гарантировал, что откажется от идеи создания ядерного оружия. Через 10 лет, в случае выполнения Ираном условий ядерного соглашения, все ограничения и условия, содержащиеся в резолюции ООН, должны были прекратить действие. США в свою очередь сняли часть санкций с Тегерана.
Однако 8 мая 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, считая его "катастрофическим". По словам Трампа, Тегеран обманывал мировое сообщество, утаивая продолжение изысканий в области ядерного оружия.
Нынешний президент США Джо Байден в феврале 2021 года говорил, что Соединенные Штаты не отменят санкций против Ирана до тех пор, пока власти этой страны не откажутся от планов по обогащению урана. Он называл выход США из ядерного соглашения 2015 года ошибкой и во время предвыборной кампании допускал, что Вашингтон вернется к диалогу с Тегераном по этому вопросу.
В январе 2022 года глава Госдепартамента США Энтони Блинкен и глава МИД Германии Анналена Бербок заявили, что переговоры по возвращению к выполнению ядерной сделки с Ираном находятся "в решающей фазе".