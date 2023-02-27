Россия не ожидала, что ВСУ "достанут" до Мариуполя, и озабочена взрывами в тылу – британская разведка

Спецслужбы посчитали, что с 21 февраля РФ официально сообщила как минимум о 14 взрывах вокруг оккупированного Мариуполя. Они произошли в том числе на складе боеприпасов в аэропорту, в двух хранилищах горючего, а также на металлургическом заводе, который оккупанты используют в качестве военной базы.

"Россия, вероятно, будет обеспокоена тем, что необъяснимые взрывы происходят в зоне, которую она, вероятно, ранее оценивала как находящуюся за пределами досягаемости обычных ударных возможностей Украины", – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что Мариуполь сильно разрушен, он важен для россиян, потому что это самый крупный из оккупированных городов. Кроме того, он находится на стратегически важном логистическом пути, отмечают в минобороны Великобритании.