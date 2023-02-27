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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия не ожидала, что ВСУ "достанут" до Мариуполя, и озабочена взрывами в тылу – британская разведка

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Мариуполь самый крупный из оккупированных украинских городов
Мариуполь – самый крупный из оккупированных украинских городов
Фото: ЕРА

Россия считала находящийся в оккупации Мариуполь Донецкой области недосягаемым для украинских атак, и недавние взрывы там стали для нее неожиданностью. Об этом говорится в сводке военной разведки, которую министерство обороны Великобритании опубликовало 27 февраля в Twitter.

Спецслужбы посчитали, что с 21 февраля РФ официально сообщила как минимум о 14 взрывах вокруг оккупированного Мариуполя. Они произошли в том числе на складе боеприпасов в аэропорту, в двух хранилищах горючего, а также на металлургическом заводе, который оккупанты используют в качестве военной базы.

"Россия, вероятно, будет обеспокоена тем, что необъяснимые взрывы происходят в зоне, которую она, вероятно, ранее оценивала как находящуюся за пределами досягаемости обычных ударных возможностей Украины", – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что Мариуполь сильно разрушен, он важен для россиян, потому что это самый крупный из оккупированных городов. Кроме того, он находится на стратегически важном логистическом пути, отмечают в минобороны Великобритании.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

Горсовет Мариуполя 21 февраля сообщал об 11 взрывах в городе, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнял, что взрывов было 12, из которых два – результат работы ПВО оккупантов. По его словам, один из прилетов пришелся по складу боеприпасов российских войск в районе аэропорта.

22 февраля украинские власти города сообщили о попаданиях по складу боеприпасов оккупантов в порту Мариуполя. Позднее советник мэра подтвердил ликвидацию двух складов топлива на базах оккупантов в Кальмиусском районе города.

23 февраля Андрющенко сообщал о как минимум трех взрывах в Мариуполе, в том числе в районе аэропорта и ММК им. Ильича.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк, комментируя 23 февраля серию взрывов, заявила, что аправление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля, комментируя взрывы в Мариуполе, заявил, что расстояние до города от линии фронта для ВСУ больше не является препятствием. "Расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 км, то ли 150 км, то ли это немножечко больше", – добавил Данилов.

Теги: Великобритания, Мариуполь, армия РФ, война России против Украины, взрывы, российские оккупанты, военная разведка
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