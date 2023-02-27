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Умер политолог Павловский, который работал с Путиным и Януковичем и придумал карту с "тремя сортами" украинцев

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Павловский работал с администрацией президента РФ до 2011 года
Павловский работал с администрацией президента РФ до 2011 года
Фото: svoboda.org

26 февраля скончался российский историк и политолог, уроженец Одессы Глеб Павловский, сообщается на его странице в Facebook.

Павловский умер в возрасте 71 года в хосписе в Москве после "тяжелой и продолжительной болезни", сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/gleb.pavlovsky/posts/pfbid0FGA1k2BGHKNb6tRPbDTLeuHg5xWJeZpJE4XXugur4oDLkvZAuTy2ajVyMUbeKDFCl

Павловский основал "Фонд эффективной политики". Его называют ключевым политтехнологом Кремля во время первых сроков президента РФ Владимира Путина, отмечает "Настоящее время". Фонд Павловского разрабатывал первую предвыборную кампанию Путина, а перед этим участвовал в предвыборной кампании Ельцина.

Он сотрудничал с администрацией президента РФ до 2011 года, а потом "попал в опалу, активно комментировал политическую повестку в российских СМИ, осторожно критиковал власть", добавило "Радио Свобода"

Также он участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на выборах 2004 года в Украине. По словам шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, именно Павловский придумал карту с "тремя сортами" украинцев, которую использовали в кампании Януковича тогда. 

Цветами и лозунгами визуализация тезиса о "трех сортах" украинцев мимикрировала под стиль рекламы блока Виктора Ющенко "Наша Украина" и была направлена на межрегиональный раскол, отметил "24 канал".

Фото: 24tv.ua
Фото: 24tv.ua

Кроме того, как пишет "Радіо свобода", в 2004 году "5 канал" сообщал, что идея отравить Ющенко, принадлежит Павловскому (он отрицал это). 

Павловский родился в Одессе в 1951 году, окончил истфак Одесского национального университета имени Мечникова (тогда – Одесский государственный университет), потом работал учителем в школе села Бирносова в Одесской области, пишет "Медуза"

Он говорил, что "по распределению попал в глухое село, где преподавал кучу предметов на украинском языке, а через год избавился от этой повинности", так как на него завело дело КГБ и он "стал политически нелояльным", пишет "Коммерсантъ".

Согласно статье "Медузы", в 1975–1976 годах Павловский переехал из Одессы в Москву. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Янукович, Владимир Путин, Виктор Ющенко, Одесса, смерть, Борис Ельцин, политика, Глеб Павловский
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