Умер политолог Павловский, который работал с Путиным и Януковичем и придумал карту с "тремя сортами" украинцев

Павловский работал с администрацией президента РФ до 2011 года Фото: svoboda.org

Павловский умер в возрасте 71 года в хосписе в Москве после "тяжелой и продолжительной болезни", сказано в сообщении.

Павловский основал "Фонд эффективной политики". Его называют ключевым политтехнологом Кремля во время первых сроков президента РФ Владимира Путина, отмечает "Настоящее время". Фонд Павловского разрабатывал первую предвыборную кампанию Путина, а перед этим участвовал в предвыборной кампании Ельцина.

Он сотрудничал с администрацией президента РФ до 2011 года, а потом "попал в опалу, активно комментировал политическую повестку в российских СМИ, осторожно критиковал власть", добавило "Радио Свобода".

Также он участвовал в президентской кампании Виктора Януковича на выборах 2004 года в Украине. По словам шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, именно Павловский придумал карту с "тремя сортами" украинцев, которую использовали в кампании Януковича тогда.

Цветами и лозунгами визуализация тезиса о "трех сортах" украинцев мимикрировала под стиль рекламы блока Виктора Ющенко "Наша Украина" и была направлена на межрегиональный раскол, отметил "24 канал".

Фото: 24tv.ua

Кроме того, как пишет "Радіо свобода", в 2004 году "5 канал" сообщал, что идея отравить Ющенко, принадлежит Павловскому (он отрицал это).

Павловский родился в Одессе в 1951 году, окончил истфак Одесского национального университета имени Мечникова (тогда – Одесский государственный университет), потом работал учителем в школе села Бирносова в Одесской области, пишет "Медуза".

Он говорил, что "по распределению попал в глухое село, где преподавал кучу предметов на украинском языке, а через год избавился от этой повинности", так как на него завело дело КГБ и он "стал политически нелояльным", пишет "Коммерсантъ".

Согласно статье "Медузы", в 1975–1976 годах Павловский переехал из Одессы в Москву.