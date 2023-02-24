После войны Россия не исчезнет – Боррель

Об этом Боррель сказал, отвечая на вопрос, составил ли ЕС примерный план, как сохранить мир на континенте после победы Украины и как Евросоюз планирует вести дела с РФ после войны.
"Россия не исчезнет. Россия – великий народ. Мы ничего не имеем против россиян, они тоже страдают от этой войны, они теряют жизни. И они теряют экономические возможности, теряют благополучие. И Россия останется по окончании войны. Но мы должны начать думать над тем, как можно восстановить мир и безопасность в Европе. И это должно когда-то произойти – и чем скорее, тем лучше. И мы должны подумать как. А Россия... Кто будет представлять Россию после войны? Кто знает?" – сказал он.
По мнению Борреля, сейчас "нужно думать о том, как мы можем положить конец этой войне", чтобы восстановить территориальную целостность Украины и ее суверенитет.
"А дальше посмотрим. Как я уже сказал, мы должны держать двери открытыми для любого мирного процесса, который будет соответствовать этим принципам", – добавил он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.