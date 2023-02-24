После войны Россия не исчезнет – Боррель

Боррель: Россия не исчезнет. Россия – великий народ. Мы ничего не имеем против россиян, они тоже страдают от этой войны, они теряют жизни Фото: ЕРА

Об этом Боррель сказал, отвечая на вопрос, составил ли ЕС примерный план, как сохранить мир на континенте после победы Украины и как Евросоюз планирует вести дела с РФ после войны.

"Россия не исчезнет. Россия – великий народ. Мы ничего не имеем против россиян, они тоже страдают от этой войны, они теряют жизни. И они теряют экономические возможности, теряют благополучие. И Россия останется по окончании войны. Но мы должны начать думать над тем, как можно восстановить мир и безопасность в Европе. И это должно когда-то произойти – и чем скорее, тем лучше. И мы должны подумать как. А Россия... Кто будет представлять Россию после войны? Кто знает?" – сказал он.

По мнению Борреля, сейчас "нужно думать о том, как мы можем положить конец этой войне", чтобы восстановить территориальную целостность Украины и ее суверенитет.

"А дальше посмотрим. Как я уже сказал, мы должны держать двери открытыми для любого мирного процесса, который будет соответствовать этим принципам", – добавил он.