Путин в труне, Кремль в огне. Украинский кондитер визуализировала в тортах-шедеврах три желания клиента. Фото

По словам кондитера, клиент попросил ее визуализировать в тортах три желания именинника к своему 69-летию – смерть российского диктатора Владимира Путина, пожар в Кремле в день его похорон и мир в единой, суверенной Украине после победы над российскими оккупантами.

"Весело было, когда деда хоронили: музыка играла, конфеты давали", – помните такой стишок с детства? Здесь примерно об этом же идет речь, – написала кондитер. – Как говорится, в добрый час. Я очень старалась и верю, что все мы скоро будем праздновать их воплощение в жизнь, потому что эти желания – в сердцах каждого из нас".

"Браво! Пусть сбудутся поскорее", – восхитились украинцы.

"Пусть желания именинника поскорее сбудутся. У вас золотые ручки", – отреагировали подписчики.

"Шедевры", – написали фолловеры.