Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2023
 
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Путин в труне, Кремль в огне. Украинский кондитер визуализировала в тортах-шедеврах три желания клиента. Фото

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Одним из желаний именинника было увидеть российского диктатора Путина мертвым. Кондитер воплотила эту мечту
Одним из желаний именинника было увидеть российского диктатора Путина мертвым. Кондитер воплотила эту мечту 
Фото: Tania Magera / Facebook

Украинский кулинарный эксперт и шеф-кондитер в Buongiorno Татьяна Магера 28 февраля разместила в Facebook фото своих новых тортов, посвященных победе Украины над российскими оккупантами.

По словам кондитера, клиент попросил ее визуализировать в тортах три желания именинника к своему 69-летию – смерть российского диктатора Владимира Путина, пожар в Кремле в день его похорон и мир в единой, суверенной Украине после победы над российскими оккупантами.

"Весело было, когда деда хоронили: музыка играла, конфеты давали",  помните такой стишок с детства? Здесь примерно об этом же идет речь, – написала кондитер. – Как говорится, в добрый час. Я очень старалась и верю, что все мы скоро будем праздновать их воплощение в жизнь, потому что эти желания – в сердцах каждого из нас". 

"Браво! Пусть сбудутся поскорее", – восхитились украинцы.

"Пусть желания именинника поскорее сбудутся. У вас золотые ручки", – отреагировали подписчики.

"Шедевры", – написали фолловеры.

https://www.facebook.com/tania.magera/posts/pfbid0NtErCtd9zvUJMiPM2zz3BhyvdZYcN9EqgnDZx5cTZjFkDA3bVbRZnhjziBjwQeEWl

Контекст:

Смерть Путина обсуждают многие украинские артисты. Так, украинский ведущий и волонтер Сергей Притула заявил, что Путин "должен сгнить изнутри, чтобы было очень больно".

Украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, во время своих концертов вместе со зрителями желает Путину сдохнуть"Чтобы Путин сдох", загадал на свой день рождения украинский певец Melovin.

Летом 2022 года американский журнал Newsweek написал, что в марте на Путина было совершено покушение, а в апреле он прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Путин, пожар, смерть, Кремль, кондитерские изделия, война России против Украины
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