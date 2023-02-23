Бульвар Шоубиз
 
23 февраля, 2023
 
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Клопотенко ответил, какой ужин подал бы российскому диктатору Путину перед его казнью

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У Клопотенко два ресторана "100 років тому вперед" в Киеве и "Інші" во Львове
У Клопотенко два ресторана – "100 років тому вперед" в Киеве и "Інші" во Львове
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский ресторатор и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко 21 февраля в интервью YouTube-проекту "Ґрунт" ответил на вопрос ведущего, каким был бы последний ужин российского диктатора Владимира Путина, если бы его готовил он.

"Если бы тебя попросили составить меню последнего ужина перед казнью для Путина, что бы ты туда включил?" – спросил у Клопотенко автор проекта.

"Я бы туда насрал", – коротко ответил ресторатор.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания, а также открыл два ресторана – "100 років тому вперед" в Киеве и "Інші" во Львове.

В одном из своих последних интервью кулинарный эксперт рассказывал, что готовит для европейских политиков, которые приезжают в Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Евгений Клопотенко
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