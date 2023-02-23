Клопотенко ответил, какой ужин подал бы российскому диктатору Путину перед его казнью

У Клопотенко два ресторана – "100 років тому вперед" в Киеве и "Інші" во Львове Фото: klopotenko / Instagram

"Если бы тебя попросили составить меню последнего ужина перед казнью для Путина, что бы ты туда включил?" – спросил у Клопотенко автор проекта.

"Я бы туда насрал", – коротко ответил ресторатор.

Хто хоче стати су-шефом ? pic.twitter.com/Q4GRpAxLE0 — Ievgen Klopotenko (@klopotenko_chef) February 22, 2023