"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину

"Я как пришел посмотреть, что они там едят... Я говорю: "Хорошо, я готов вам помочь бесплатно". И мы их за свой счет и кормим, потому что не там закупки", – рассказал Клопотенко.

"То есть условно [президент Франции Эммануэль] Макрон и [канцлер Германии Олаф] Шольц едят – и все едят за твои бабки?" – уточнил у Клопотенко журналист.

"Да, я их кормлю. Это правда, – подтвердил ресторатор. – Для нас это не проблема. Нам важно развивать украинскую кухню. Мы создали буклетики "Украинская кухня", все разложили".

Клопотенко отметил, что у него есть стандартное меню для "Укрзалізниці", но иногда приходится готовить по специальному заказу. Ресторатор признался, что недавно был заказ на торт в виде леопарда, когда приезжал министр обороны Германии Борис Писториус.

"Но до конца что-то там не согласовали, но такой был запрос", – сообщил он.

Он также вспомнил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила приготовить для нее ризотто.

"Мы сказали, что есть у нас кулиш, мы приготовим его как ризотто", – признался кулинарный эксперт.

Клопотенко рассказал, что слышал отзыв на свои блюда только от бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Для него он готовил сырники и борщ.

Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Борис Джонсон – очень открытый человечек, поэтому от него получал. К сожалению, от других не получал. Но если бы было плохо, наверное, были бы замечания", – подчеркнул он.