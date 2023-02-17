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17 февраля, 2023
 
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"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину

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Клопотенко: Нам важно развивать украинскую кухню
Клопотенко: Нам важно развивать украинскую кухню
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский ресторатор Евгений Клопотенко в интервью, которое 15 февраля опубликовано на YouTube-канале "Украинской правды", рассказал, что осенью 2022 года сам предложил "Укрзалізниці" свои услуги по приготовлению еды для зарубежных политиков, которые приезжают в Украину.

"Я как пришел посмотреть, что они там едят... Я говорю: "Хорошо, я готов вам помочь бесплатно". И мы их за свой счет и кормим, потому что не там закупки", – рассказал Клопотенко.

"То есть условно [президент Франции Эммануэль] Макрон и [канцлер Германии Олаф] Шольц едят – и все едят за твои бабки?" – уточнил у Клопотенко журналист.

"Да, я их кормлю. Это правда, – подтвердил ресторатор. – Для нас это не проблема. Нам важно развивать украинскую кухню. Мы создали буклетики "Украинская кухня", все разложили". 

Клопотенко отметил, что у него есть стандартное меню для "Укрзалізниці", но иногда приходится готовить по специальному заказу. Ресторатор признался, что недавно был заказ на торт в виде леопарда, когда приезжал министр обороны Германии Борис Писториус. 

"Но до конца что-то там не согласовали, но такой был запрос", – сообщил он.

Он также вспомнил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попросила приготовить для нее ризотто. 

"Мы сказали, что есть у нас кулиш, мы приготовим его как ризотто", – признался кулинарный эксперт.

Клопотенко рассказал, что слышал отзыв на свои блюда только от бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Для него он готовил сырники и борщ.

Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Борис Джонсон – очень открытый человечек, поэтому от него получал. К сожалению, от других не получал. Но если бы было плохо, наверное, были бы замечания", – подчеркнул он.

Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем пятого сезона кулинарного проекта "МастерШеф" на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, цель которого – изменение культуры питания.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Укрзалізниця, Борис Джонсон, ресторан, Урсула фон дер Ляйен, Борис Писториус, Эммануэль Макрон, ресторатор, Евгений Клопотенко, питание, Олаф Шольц
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