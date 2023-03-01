Фейгин: Встал в обед, набухался, поехал к институткам, поболтал с друзьями... Путин точно так проводит время

Так он ответил, реагируя на слова Бацман о том, что во время выступления президента РФ Владимира Путина аудитория сонная. "Днем [21 февраля] Путин выступал перед полуспящим, силиконовым залом. Чего они спят все время? Неужели они не могут два часа выдержать, чтобы не засыпать?" – спросила журналистка.

Фейгин обратил внимание на поведение и внешний вид западных политиков и отметил, что "какой-нибудь [президент Франции Эммануэль] Макрон производит впечатление".

"Любого возьмите: все суховатые, очень энергичные, очень деятельные люди, которые живут работой. Они работают, реально приносят благо обществу. Они честолюбивые, очень тщеславные. Они выбирают не бизнес, где бы они, наверное, могли бы быть успешны, а выбирают карьеру, чтобы остаться в истории. Они очень одержимы", – подчеркнул он.

Такие люди понимают необходимость завоевывать голоса у электората и "не будут спать", продолжил он.

"А эти вообще не работают. Весь их день – как один день Буратино. Он встал в обед, набухался, поехал к институткам, поболтал с друзьями... Ну так Путин во всяком случае точно проводит время. Я думаю, [экс-президент РФ Дмитрий] Медведев тоже. Никто из них не работает... Вы знаете, что специально свет включают в Кремле, чтобы показать, что он якобы работает. Кабинет Путина виден от кремлевской стены. Я знаю, что они и штандарт поднимают, когда Путина в здании Кремля нет, и включают свет в кабинете. Он там не сидит, потому что шарахнуть можно из гранатомета. Но свет включают и штандарт поднимают, чтобы показать, что в Кремле он, как Сталин, работает по ночам. Он все время работал ночью. Он вызывал генералов, министров, наркомов. Он по ночам это все любил, потому что у него бессонница была, он страдал, сердце побаливало... Днем он отсыпался, а вечером у него бодрствование. Приблизительно тот же образ жизни они все и ведут. Поэтому они спят из прозаической причины: они по ночам балдеют. У них там свой сейшн постоянно", – добавил Фейгин.

Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube