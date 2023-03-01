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01 марта, 2023
 
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"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму

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Ризатдинова: Я кричала на маму, сказала: "Все, мы больше не будем видеться из-за твоей позиции, из-за того, что ты говоришь!"
Ризатдинова: Я кричала на маму, сказала: "Все, мы больше не будем видеться из-за твоей позиции, из-за того, что ты говоришь!"
Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова в передаче ЖВЛ, которая 1 марта вышла в эфире канала "1+1 Україна", рассказала о конфликте со своей матерью, которая живет во временно оккупированном Россией Крыму.

"Моя мама сейчас находится в Крыму. Эти восемь лет они просто зомбировали людей, в некоторых моментах я даже не узнаю свою мать, я ее не узнаю!" – заявила Ризатдинова.

По словам спортсменки, из-за того, что ее мать поддерживает действия российского диктатора Владимира Путина, они часто ссорились. 

"Я кричала на маму, сказала: "Все, мы больше не будем видеться из-за твоей позиции, из-за того, что ты говоришь!" Мама эмоциональная, и она попала в больницу. Она мне ничего не говорила, а через две недели одна подруга мне позвонила и сказала: "Пожалуйста, набери маму, потому что там все плохо!" – призналась гимнастка.

Она отметила, что мать была госпитализирована с инсультом.

"У нее был инсульт. У меня нет сил бороться. Сейчас я могу позвонить: "Как ты? Как здоровье?" – "Все хорошо". Все. Я очень "благодарна" за это Путину! Он просто разрушил мою семью!" – сказала Ризатдинова.

Контекст:

Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовая призерка Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.

После нападения РФ на Украину спортсмена вместе с сыном переехала за границу.

Россия аннексировала Крым и Севастополь после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Путин, Крым, война России против Украины, Анна Ризатдинова
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