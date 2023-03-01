"Путин разрушил мою семью". Ризатдинова рассказала, почему не общается с матерью, которая живет в оккупированном Крыму

Ризатдинова: Я кричала на маму, сказала: "Все, мы больше не будем видеться из-за твоей позиции, из-за того, что ты говоришь!" Фото: anna_rizatdinova / Instagram

"Моя мама сейчас находится в Крыму. Эти восемь лет они просто зомбировали людей, в некоторых моментах я даже не узнаю свою мать, я ее не узнаю!" – заявила Ризатдинова.

По словам спортсменки, из-за того, что ее мать поддерживает действия российского диктатора Владимира Путина, они часто ссорились.

"Я кричала на маму, сказала: "Все, мы больше не будем видеться из-за твоей позиции, из-за того, что ты говоришь!" Мама эмоциональная, и она попала в больницу. Она мне ничего не говорила, а через две недели одна подруга мне позвонила и сказала: "Пожалуйста, набери маму, потому что там все плохо!" – призналась гимнастка.

Она отметила, что мать была госпитализирована с инсультом.

"У нее был инсульт. У меня нет сил бороться. Сейчас я могу позвонить: "Как ты? Как здоровье?" – "Все хорошо". Все. Я очень "благодарна" за это Путину! Он просто разрушил мою семью!" – сказала Ризатдинова.