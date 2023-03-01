Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2023
 
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Бинош на церемонии вручения премии "Сезар" выступила в поддержку украинцев

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Бинош: Эта 48-я церемония "Сезар" посвящена Украине и всем ее жителям
Бинош: Эта 48-я церемония "Сезар" посвящена Украине и всем ее жителям
Фото: ЕРА

Французская актриса Жюльет Бинош во время выступления на 48-й церемонии премии "Сезар" обратилась со словами поддержки к украинцам. Фрагмент ее выступления 28 февраля опубликовал в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Год назад российская армия по приказу своего президента нарушила территориальную целостность Украины. Эта 48-я церемония "Сезар" посвящена Украине и всем ее жителям", – сказала она.

Контекст:

Бинош – французская актриса, художница и танцовщица. Обладательница "Оскара" за фильм "Английский пациент" (1997). Известна по ролям в фильмах "Невыносимая легкость бытия", "Три цвета: Синий", "Гусар на крыше", "Шоколад".

Сезар – национальная кинопремия Франции. Она была основана в 1976 году Академией искусств и технологий кинематографа.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Жюльетт Бинош
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