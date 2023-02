Йовович посвятила Украине стихотворение, которое станет частью благотворительного проекта в поддержку украинцев . Видео

Письмо Йовович является частью проекта, который инициировал украинский бренд Lever Couture. В рамках проекта будет создано цифровое платье, на которое будут нанесены послания "любви и надежды", в том числе и письмо Йовович.

Цифровой наряд выставят на аукцион, а деньги передадут в фонд первой леди Украины Елены Зеленской.

"My motherland cries tears of smoke and ashes

Her men fight with the ingenuity of true belief

So many hearts, so many women torn in pieces

Of husbands, children, cats and curtains, blown out flats

Windows, plates and tea cups, ethics and ideals bombarded by the sounds of missiles landing at the door

The bodies of their men, the hero’s

Their scent, their touch, their familiar voices Whispering words of desperate comfort and of everlasting love

Ripped away, maybe for now, maybe forever

I love you…

Whispered fiercely into a beloved ear

I love you whispered fiercely into the wind

As the gunfire and the blood drenches Everything and all

I love you Ukraina.

I love you as my ears explode", – написала Йовович.

