Ризатдинова: Я устала говорить всем, что у меня все хорошо, поэтому буду откровенной – счастливая ли я? Нет

Ризатдинова: Мне 29 лет и за все это время у меня ни единого дня не было семьи Фото: anna_rizatdinova / Instagram

"Я очень устала говорить всем, что у меня все хорошо, поэтому я буду максимально откровенной – счастливая ли я? Нет. Мне 29 лет и за все это время у меня ни единого дня не было семьи, – заявила Ризатдинова. – Моя мама осталась в Крыму. И у меня каждый день в голове вопрос: "Как случилось так, что ты до сих пор там?" Да, у нас одна фамилия, но мы разные люди".

Летом 2022 года Ризатдинова заявила, что прекратила общение со своей бабушкой, которая живет в Симферополе. Она отметила, что бабушка "с утра до вечера сидит возле телевизора" и зомбирована российской пропагандой.

"В первый день войны мы созвонились. Я говорю: "Бабушка, тут ужас, в Украине началась война". А она отвечает: "Так это же хорошо. Вас же спасают". И это адекватная женщина, с которой я прожила все детство. И она такое говорит! Я не могла в это поверить. Говорю: "Ты понимаешь, что ракеты прилетают из России?!" Она говорит: "Это все фейк". Я пыталась ей доказать, что это правда. Но это невозможно, они зомбированы. Не знаю, что там добавляют в это телевидение, но они зомбированы", – рассказала тогда спортсменка.