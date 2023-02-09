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09 февраля, 2023
 
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Ризатдинова: Я устала говорить всем, что у меня все хорошо, поэтому буду откровенной – счастливая ли я? Нет

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Ризатдинова: Мне 29 лет и за все это время у меня ни единого дня не было семьи
Ризатдинова: Мне 29 лет и за все это время у меня ни единого дня не было семьи
Фото: anna_rizatdinova / Instagram

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова стала героиней проекта ЖВЛ, новый сезон которого выходит на украинском канале "1+1" 27 февраля. В пресс-релизе, предоставленным командой телеканала интернет-изданию "ГОРДОН", сообщается, что во время интервью спортсменка прокомментировала отношения со своей матерью, которая живет во временно оккупированном РФ Крыму.

"Я  очень устала говорить всем, что у меня все хорошо, поэтому я буду максимально откровенной  счастливая ли я? Нет. Мне 29 лет и за все это время у меня ни единого дня не было семьи, – заявила Ризатдинова.  Моя мама осталась в Крыму. И у меня каждый день в голове вопрос: "Как случилось так, что ты до сих пор там?" Да, у нас одна фамилия, но мы разные люди".

Летом 2022 года Ризатдинова заявила, что прекратила общение со своей бабушкой, которая живет в Симферополе. Она отметила, что  бабушка "с утра до вечера сидит возле телевизора" и зомбирована российской пропагандой.

"В первый день войны мы созвонились. Я говорю: "Бабушка, тут ужас, в Украине началась война". А она отвечает: "Так это же хорошо. Вас же спасают". И это адекватная женщина, с которой я прожила все детство. И она такое говорит! Я не могла в это поверить. Говорю: "Ты понимаешь, что ракеты прилетают из России?!" Она говорит: "Это все фейк". Я пыталась ей доказать, что это правда. Но это невозможно, они зомбированы. Не знаю, что там добавляют в это телевидение, но они зомбированы", – рассказала тогда спортсменка. 

Контекст:

Ризатдинова родилась в 1993 году в Симферополе. Она – бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013). После завершения карьеры спортсменка основала собственную академию и занимается тренерской деятельностью. Награждена орденами княгини Ольги III (2013) и ІІ (2016) степеней.

После нападения РФ на Украину спортсмена вместе с сыном переехала в Болгарию. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Анна Ризатдинова
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