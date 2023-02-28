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Путин и его приближенные заработали на водке "Путинка" сотни миллионов долларов – СМИ

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По подсчетам СМИ, Путин и его окружение с 2004-го по 2019 год могли заработать на "Путинке" от $400 млн до $500 млн
По подсчетам СМИ, Путин и его окружение с 2004-го по 2019 год могли заработать на "Путинке" от $400 млн до $500 млн
Фото: EPA

Российский президент Владимир Путин и его друзья заработали сотни миллионов долларов на водочном предприятии. Об этом говорится в расследовании издания "Проект", опубликованном 28 февраля.

Как отмечает издание, изначально бренд водки "Путинка" принадлежал компании "Винексим", совладельцем которой был бизнесмен Олег Плахута.

Источник "Проекта" говорит, что изобретая новый бренд, Плахута попросил близкого к Путину бизнесмена Аркадия Ротенберга получить разрешение от президента РФ на использование его имени. Разрешение он получил, но Плахуте пришлось поделиться долей в бизнесе с Ротенбергом и самим Путиным.

Фирма Плахуты в марте 2004 года передала права на товарный знак компании "ПромИмпэкс", пишут журналисты. Директорами "ПромИмпекса" работали менеджеры, связанные с "СМП Банком" Ротенберга.

В 2005 году "Путинка" стала лидером продаж в России – в год было продано 40 млн литров водки под этим брендом. Как отмечает "Проект", на то же время в России пришелся пик смертности по связанным с употреблением алкоголя причинам – тогда погибло 104 тыс. человек.

В 2014 году "ПромИмпекс" уступил права на "Путинку" непосредственно российской "дочке" компании Ermira Consultants – "Реал-Инвест". Эта компания до самого последнего времени получала роялти за использование бренда московским алкогольным заводом "Кристалл", который тоже контролируется людьми Ротенберга.

Компанию Ermira журналисты называют "общаком", деньги из которого предназначены непосредственно для Путина. Источник издания говорит, что близкие к президенту лица пользовались термином "оплатить с "Эрмиры", что значило использовать деньги Путина для оплаты той или иной сделки.

Фото: proekt.media
Фото: proekt.media

Согласно расчетам "Проекта", на производстве, роялти и продаже напитков под брендом "Путинка" с 2004-го по 2019 год можно было заработать от $400 млн до $500 млн

В 2021 году "Реал-Инвест" была ликвидирована, а права на "Путинку" отошли новому юрлицу с непрозрачной структурой – компании "Байкал-Инвест", которая формально связана с Ротенбергом. Однако неформально компания, возможно, остается связанной все с той же Ermira, указывает "Проект".

Контекст:

Бренд "Путинка" вышел на рынок в 2003 году, а в 2005-м стал лидером продаж. Успех водки эксперты связывали с популярностью президента России Владимира Путина.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, СМИ, бизнес, алкоголь, деньги, расследование, журналисты, Путинка, роялти
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