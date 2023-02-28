Покупку пентхауса Кабаевой в Сочи оплатил тот же человек, что купил недвижимость другой предполагаемой любовнице Путина – Кривоногих – СМИ

Журналисты узнали, что Кабаева владеет трехэтажным пентхаусом в сочинском жилом комплексе "Королевский парк". Площадь квартиры – 2,6 тыс. м².

Согласно документам, которые есть в распоряжении "Проекта", покупка пентхауса для Кабаевой была оплачена с личного счета Олега Руднова и обошлась в 90 млн руб. ($1,2 млн). Сейчас квартира записана на сына Руднова – Сергея.

При этом еще в ноябре 2020 года "Проект" писал, что Олег Руднов также купил квартиру площадью 200 м² и нежилое помещение в центре Петербурга. И квартира, и помещение в последствие достались Кривоногих.

Журналисты "Проекта" в последнем расследовании также отметили, что спустя полгода после выхода материала о Кривоногих Руднов-младший оформил на себя квартиру в Сочи, предназначенную для ее матери Надежды.