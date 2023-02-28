Покупку пентхауса Кабаевой в Сочи оплатил тот же человек, что купил недвижимость другой предполагаемой любовнице Путина – Кривоногих – СМИ

Журналисты узнали, что Кабаева владеет трехэтажным пентхаусом в сочинском жилом комплексе "Королевский парк". Площадь квартиры – 2,6 тыс. м².
Согласно документам, которые есть в распоряжении "Проекта", покупка пентхауса для Кабаевой была оплачена с личного счета Олега Руднова и обошлась в 90 млн руб. ($1,2 млн). Сейчас квартира записана на сына Руднова – Сергея.
При этом еще в ноябре 2020 года "Проект" писал, что Олег Руднов также купил квартиру площадью 200 м² и нежилое помещение в центре Петербурга. И квартира, и помещение в последствие достались Кривоногих.
Журналисты "Проекта" в последнем расследовании также отметили, что спустя полгода после выхода материала о Кривоногих Руднов-младший оформил на себя квартиру в Сочи, предназначенную для ее матери Надежды.
Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой, о разводе с которой он объявил в 2013 году, у него две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.
Российские и западные таблоиды неоднократно писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six сообщало, что у Кабаевой есть сыновья от Путина. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Как пишет The Wall Street Journal, у Кабаевой трое детей от Путина. Сама бывшая спортсменка, по данным издания, в последнее время жила в особняке в Швейцарии.
По данным "Проекта", Кривоногих была знакома с Путиным с 1990-х – задолго до того, как он стал президентом. Их общение продолжилось и в 2000-х, отмечает издание, а в 2003-м Кривоногих родила дочь Елизавету. В копиях документов, с которыми ознакомились журналисты, отец девочки не указан, известно лишь ее отчество – Владимировна.