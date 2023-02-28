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Покупку пентхауса Кабаевой в Сочи оплатил тот же человек, что купил недвижимость другой предполагаемой любовнице Путина – Кривоногих – СМИ

По данным СМИ, жилье для любовниц Путина покупал близкий к нему бизнесмен
По данным СМИ, жилье для любовниц Путина покупал близкий к нему бизнесмен
Фото: EPA

Покупку недвижимости и для предполагаемой гражданской жены президента РФ Владимира Путина Алины Кабаевой, и для его предполагаемой любовницы Светланы Кривоногих оплачивал один и тот же человек – ныне покойный петербуржский медиаменеджер Олег Руднов, который входил в круг близких к Путину бизнесменов. Об этом говорится в расследовании журналистов "Проекта", опубликованном 28 февраля.

Журналисты узнали, что Кабаева владеет трехэтажным пентхаусом в сочинском жилом комплексе "Королевский парк". Площадь квартиры – 2,6 тыс. м². 

Согласно документам, которые есть в распоряжении "Проекта", покупка пентхауса для Кабаевой была оплачена с личного счета Олега Руднова и обошлась в 90 млн руб. ($1,2 млн). Сейчас квартира записана на сына Руднова – Сергея.

При этом еще в ноябре 2020 года "Проект" писал, что Олег Руднов также купил квартиру площадью 200 м² и нежилое помещение в центре Петербурга. И квартира, и помещение в последствие достались Кривоногих.

Журналисты "Проекта" в последнем расследовании также отметили, что спустя полгода после выхода материала о Кривоногих Руднов-младший оформил на себя квартиру в Сочи, предназначенную для ее матери Надежды.

Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой, о разводе с которой он объявил в 2013 году, у него две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.

Российские и западные таблоиды неоднократно писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six сообщало, что у Кабаевой есть сыновья от ПутинаОфициальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Как пишет The Wall Street Journal, у Кабаевой трое детей от Путина. Сама бывшая спортсменка, по данным издания, в последнее время жила в особняке в Швейцарии.

По данным "Проекта", Кривоногих была знакома с Путиным с 1990-х – задолго до того, как он стал президентом. Их общение продолжилось и в 2000-х, отмечает издание, а в 2003-м Кривоногих родила дочь Елизавету. В копиях документов, с которыми ознакомились журналисты, отец девочки не указан, известно лишь ее отчество – Владимировна.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, недвижимость, Алина Кабаева, Сочи
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