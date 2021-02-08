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СМИ опубликовали новые подробности о вероятной любовнице Путина

Предполагаемая любовница президента России Владимира Путина Светлана Кривоногих в 1997 году останавливалась у мистера и миссис Хакл из города Борнмут в графстве Дорсет для изучения иностранных языков, сообщила Daily Mail.

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По данным СМИ, Кривоногих была знакома с Путиным с 1990-х
По данным СМИ, Кривоногих была знакома с Путиным с 1990-х
Фото: proekt.media

Предполагаемая любовница президента России Владимира Путина Светлана Кривоногих более 20 лет назад приехала в Великобританию как студентка, изучающая английский язык. Об этом 6 февраля сообщила Daily Mail, ссылаясь на заявление пары, которая стала принимающей семьей Кривоногих на время ее учебы.

В 1997 году мистер и миссис Хакл из города Борнмут в графстве Дорсет приняли 20-летнюю Светлану, у которой был "богатый парень", сообщает издание.

Собеседники рассказали изданию, что им нужны были деньги, поэтому принимали у себя студентов, изучающих иностранные языки. По их словам, Светлана "была настоящей русской". Она останавливалась у них примерно на две-три недели.

Кривоногих тогда заявила, что живет в Эрмитаже в Санкт-Петербурге. А когда увидела, что у британцев есть российская машина Lada, то сказала, что поедет домой на Mercedes-Benz с откидным верхом.

Мистер Хакл заявил, что у него было ощущение, что ее семья имеет какое-то отношение к КГБ, поскольку она "очень защищалась, когда их упомянули". Пока Кривоногих жила у них, она ездила в Финляндию к своему парню, отметил он.

По его словам, женщина не называла имя своего мужчины.

По данным "Проекта", Кривоногих была знакома с Путиным с 1990-х – задолго до того, как он стал президентом. Их общение продолжилось и в 2000-х, отмечает издание, а в 2003-м Светлана Кривоногих родила дочь Елизавету. В копиях документов, с которыми ознакомились журналисты, отец девочки не указан, известно лишь ее отчество – Владимировна.

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть общие дети.

В 2008-м он опроверг слухи о том, что собирается жениться на Кабаевой. "Я всегда плохо относился к тем, кто с каким-то гриппозным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь", – заявил Путин.

В 2016-м президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".

Теги: Россия, Владимир Путин, Великобритания, английский язык, Елизавета Кривоногих
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