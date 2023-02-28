Три этажа, 20 комнат, кинотеатр и частная галерея. СМИ узнали, что Путин купил Кабаевой самую большую квартиру в России

Речь идет о трехэтажном пентхаусе, который находится в сочинском жилом комплексе "Королевский парк". Площадь квартиры – 2,6 тыс. м². В 2021 году российский риелторский сервис ЦИАН признал ее самой большой квартирой в России.

Жилой комплекс "Королевский парк" в Сочи. Фото: proekt.media

В интернете сохранился рекламный проспект, где Роман Тимохин, гендиректор компании-застройщика, рассказывает, что стоимость пентхауса по состоянию на 2011 год составляла $15 млн – в эту сумму включен дизайн-проект российского дизайнера Валентина Юдашкина. Согласно проспекту, пентхаус занимает 18-й, 19-й и 20-й этажи жилого комплекса.

В этом пентхаусе предусмотрены:

апартаменты из 20 комнат с круговой анфиладой гостиных;

каминный зал;

собственный кинотеатр;

бильярдная;

частная галерея для коллекций произведений искусства;

зона SPA с сауной и хаммамом;

несколько зон отдыха под открытым небом с павильонами;

дворик для релаксации в японском стиле;

беседка для барбекю в марокканском стиле;

открытый солярий и купель с гидромассажем;

бар со стенами-водопадами и мозаичным полом;

мини-танцпол;

две квартиры для обслуживающего персонала;

бассейн;

вертолетная площадка на крыше.

Пентхаус оформлен на Сергея Руднова – сына Олега Руднова, ныне уже покойного петербургского медиаменеджера, который входил в круг близких к Путину бизнесменов. В 2007 году он возглавил совет директоров "Комсомольской правды", которую журналисты называют "любимой газетой президента РФ".

При этом "Проект" отмечает, что, помимо пентхауса, на 16-м этаже этого же комплекса Кабаева купила еще две соседние квартиры общей площадью 233 м² для обслуживающего персонала. Их оформили на бабушку Кабаевой – Анну Зацепилину.

В марте 2021 года пентхаус был на короткий период времени как будто выставлен на продажу, но не продан. Благодаря этому в интернете журналисты "Проекта" нашли архивное объявление с 3D-визуализацией внутренних помещений квартиры Кабаевой. Вот эти интерьеры.

фотогалерея ( 1 из 6)

Фото: proekt.media Фото: proekt.media Фото: proekt.media Фото: proekt.media Фото: proekt.media Фото: proekt.media

Согласно документам, которые есть в распоряжении "Проекта", покупка пентхауса для Кабаевой была оплачена с личного счета Руднова-старшего и обошлась всего в 90 млн руб. ($1,2 млн), что по тогдашнему курсу в пять раз дешевле стоимости пентхауса, названной застройщиком. Квартиры на 16-м этаже, записанные на Зацепилину, также достались Кабаевой по цене существенно ниже рыночной – 20,7 млн руб. ($280 тыс.). Сейчас подобные квартиры стоят 65 млн руб. ($870 тыс.).

Среди другой недвижимости, обнаруженной журналистами у Кабаевой, 13 квартир, четыре земельных участка, усадьба, три дома, коттедж и вилла. Все это имущество "Проект" оценил в $120 млн. При этом журналисты отмечают, что большинство этих домов и квартир – просто дорогая недвижимость, способ вложить огромные деньги, оказавшиеся в руках Путина и его приближенных сомнительным образом.