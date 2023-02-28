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Три этажа, 20 комнат, кинотеатр и частная галерея. СМИ узнали, что Путин купил Кабаевой самую большую квартиру в России

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Всю недвижимость Кабаевой журналисты оценили в $120 млн
Всю недвижимость Кабаевой журналисты оценили в $120 млн
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин купил российской гимнастке Алине Кабаевой, которую называют его гражданской женой, самую большую квартиру в России. Об этом говорится в расследовании журналистов "Проекта", опубликованном 28 февраля.

Речь идет о трехэтажном пентхаусе, который находится в сочинском жилом комплексе "Королевский парк". Площадь квартиры – 2,6 тыс. м². В 2021 году российский риелторский сервис ЦИАН признал ее самой большой квартирой в России.

Жилой комплекс "Королевский парк" в Сочи. Фото: proekt.media
Жилой комплекс "Королевский парк" в Сочи. Фото: proekt.media

В интернете сохранился рекламный проспект, где Роман Тимохин, гендиректор компании-застройщика, рассказывает, что стоимость пентхауса по состоянию на 2011 год составляла $15 млн – в эту сумму включен дизайн-проект российского дизайнера Валентина Юдашкина. Согласно проспекту, пентхаус занимает 18-й, 19-й и 20-й этажи жилого комплекса.

В этом пентхаусе предусмотрены:

  • апартаменты из 20 комнат с круговой анфиладой гостиных;
  • каминный зал;
  • собственный кинотеатр;
  • бильярдная;
  • частная галерея для коллекций произведений искусства;
  • зона SPA с сауной и хаммамом;
  • несколько зон отдыха под открытым небом с павильонами;
  • дворик для релаксации в японском стиле;
  • беседка для барбекю в марокканском стиле;
  • открытый солярий и купель с гидромассажем;
  • бар со стенами-водопадами и мозаичным полом;
  • мини-танцпол;
  • две квартиры для обслуживающего персонала;
  • бассейн;
  • вертолетная площадка на крыше.

Пентхаус оформлен на Сергея Руднова – сына Олега Руднова, ныне уже покойного петербургского медиаменеджера, который входил в круг близких к Путину бизнесменов. В 2007 году он возглавил совет директоров "Комсомольской правды", которую журналисты называют "любимой газетой президента РФ".

При этом "Проект" отмечает, что, помимо пентхауса, на 16-м этаже этого же комплекса Кабаева купила еще две соседние квартиры общей площадью 233 м² для обслуживающего персонала. Их оформили на бабушку Кабаевой – Анну Зацепилину.

В марте 2021 года пентхаус был на короткий период времени как будто выставлен на продажу, но не продан. Благодаря этому в интернете журналисты "Проекта" нашли архивное объявление с 3D-визуализацией внутренних помещений квартиры Кабаевой. Вот эти интерьеры.

Согласно документам, которые есть в распоряжении "Проекта", покупка пентхауса для Кабаевой была оплачена с личного счета Руднова-старшего и обошлась всего в 90 млн руб. ($1,2 млн), что по тогдашнему курсу в пять раз дешевле стоимости пентхауса, названной застройщиком. Квартиры на 16-м этаже, записанные на Зацепилину, также достались Кабаевой по цене существенно ниже рыночной – 20,7 млн руб. ($280 тыс.). Сейчас подобные квартиры стоят 65 млн руб. ($870 тыс.).

Среди другой недвижимости, обнаруженной журналистами у Кабаевой, 13 квартир, четыре земельных участка, усадьба, три дома, коттедж и вилла. Все это имущество "Проект" оценил в $120 млн. При этом журналисты отмечают, что большинство этих домов и квартир – просто дорогая недвижимость, способ вложить огромные деньги, оказавшиеся в руках Путина и его приближенных сомнительным образом.

Контекст:

Российские и западные таблоиды неоднократно писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six сообщало, что у Кабаевой есть сыновья от ПутинаОфициальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.

Как пишет The Wall Street Journal, у Кабаевой трое детей от Путина. Сама бывшая спортсменка, по данным издания, в последнее время жила в особняке в Швейцарии.

После российского вторжения в Украину в феврале 2022-го против Кабаевой ввели санкции ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Украины и Новая Зеландия, пишет Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, недвижимость, вертолет, Алина Кабаева, Сочи, кинотеатр, расследование, журналисты, отдых, имущество, бассейн, гимнастка, покупка
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