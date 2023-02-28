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Много золота, интерьер "как в Эрмитаже" и сине-желтая детская площадка. СМИ показали, как и где живут Путин с Кабаевой и детьми

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Путин и Кабаева, по данным СМИ, жили в домах на Валдае
Путин и Кабаева, по данным СМИ, жили в домах на Валдае
Фото: kremlin.ru

Российская гимнастка Алина Кабаева, которую СМИ называют гражданской женой президента РФ Владимир Путина, жила вместе с Путиным и их общими детьми в резиденции в городе Валдай. Об этом 28 февраля написали журналисты издания "Проект" и показали фото домов Путина и Кабаевой.

Журналисты нашли маршрут поездок ассистенток Кабаевой в слитой базе данных бронирования билетов на поезда. Женщины неоднократно оформляли билеты до станции "Окуловка" и "Угловка" – ближайшие станции к путинской резиденции  в городе Валдай. Более того, одна из ассистенток Кабаевой – Олеся Федина, которая к тому же является ее двоюродной сестрой – владеет квартирой и домом в Валдае.

"Проект" отмечает, что ассистентки Кабаевой нужны, в том числе, и для ухода за детьми. Поэтому их поездки на Валдай журналисты связывают с тем, что именно там жила сама Кабаева с детьми.

Город Валдай находится в Новгородской области, примерно на полпути между Санкт-Петербургом и Москвой. Журналисты ранее выяснили, что помимо официальной резиденции Путина там появился VIP-поселок, где домами обзавелось путинское окружение – в основном, выходцы из Федеральной службы охраны и Управления делами президента РФ. Там же, прямо рядом с резиденцией, огромные территории были оформлены на фирмы-прокладки, связанные с близкими к Путину бизнесменами.

"Проект" разыскал одного из руководителей строительства валдайской резиденции Путина. Он возводил путинскую дачу до 2005 года, когда основные работы были закончены. Он же и предоставил журналистам снимки резиденции Путина, которые "Проект" смог верифицировать.

Стройка дома на Валдае началась почти сразу после прихода Путина к власти, говорит собеседник "Проекта", и к 2003 году первый вариант дома был готов. Снаружи он выглядел вот так:

Резиденция Путина на Валдае. Фото: proekt.media
Резиденция Путина на Валдае. Фото: proekt.media

Внешний вид дома впоследствии особо не поменялся, в отличие от внутреннего декора. По словам источника издания, в 2003 году принимать работы приехал Путин и ему не понравилось, что внутри резиденция была оформлена в современном стиле по типу хайтека.

"Президенту не понравилось. "А как бы вы хотели?" – спросили его. "Как в Петербурге", –задумавшись ответил президент. После отъезда все стали думать, что это значит. И решили, что "как в Петербурге" –  это как в Эрмитаже", – говорит собеседник журналистов.

В итоге внутренняя отделка резиденции была переделана. Журналисты "Проекта" опубликовали фото, как теперь выглядит дом изнутри.

В 2013 году Путин официально развелся с Людмилой. Позже именно туда – поначалу, как считают журналисты, в тот же "золотой" дом – он привел новую избранницу. А позже отстроил для Кабаевой и ее детей новый дом – уже деревянный.

Он стоит примерно в 800-х метрах от "золотого". Строительство дома для Кабаевой, согласно изученным "Проектом" спутниковым снимкам, началось в 2020 году.

Фото: proekt.media
Фото: proekt.media

Рубленный дом в 1200 м² был возведен за два года, пишет издание. В 2021 году возле него был сооружен лодочный причал, где, взяв лодку, можно переплыть небольшой канал и оказаться в огромном классическом дворцовом парке, который был разбит на участки в 28 гектаров.

Примерно на одинаковом удалении от путинского и кабаевского домов стоит огромный спа-комплекс с солярием, криокамерой, 25-метровым бассейном, хамамом, сауной, помещением для грязелечения, массажными ваннами, зонами косметологии и стоматологии.

Постоянное наличие детей в резиденции подтверждается словами собеседника "Проекта", знакомого с работой объекта на Валдае, и косвенно открытыми данными. В частности, летом 2020-го и 2021 годов на месте бывших вертолетных площадок организовывалась небольшая трасса для картинга. А прямо рядом с резиденцией в глубине леса в промежутке между 2016-м и 2020 годами была возведена большая детская игровая площадка в желто-синих цветах, также следует из снимков из космоса.

Контекст:

Российские и западные таблоиды неоднократно писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six сообщало, что у Кабаевой есть сыновья от ПутинаОфициальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Путин объявил о разводе с женой в 2013 году.

Как пишет The Wall Street Journal, у Кабаевой трое детей от Путина. Сама бывшая спортсменка, по данным издания, в последнее время жила в особняке в Швейцарии.

После российского вторжения в Украину в феврале 2022-го против Кабаевой ввели санкции ЕС, Великобритания, США, Канада, Швейцария, Австралия, Япония, Украины и Новая Зеландия, пишет Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, строительство, Алина Кабаева, журналисты, резиденции, гимнастка, интерьер, дом
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