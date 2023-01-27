ГОРДОН
 
 
LIVE ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Сын Путина и Кабаевой Дима, миссия Абрамовича, конец Коли Тищенко, батальон "Дубай". Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Алеся БАЦМАН
главный редактор

На канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман с телеведущим Савиком Шустером.

Во время интервью Шустер говорил о:

  • кадровых перестановках в Офисе президента Украины и министерствах;
  • новом расследовании журналиста Михаила Ткача "Батальон Дубай";
  • исключении из фракции партии "Слуга народа" нардепа Николая Тищенко после поездки в Таиланд;
  • о готовящемся наступлении армии РФ и заявлениях российского президента Владимира Путина;
  • фотографиях сына Путина и гимнастки Алины Кабаевой;
  • миссии российского олигарха Романа Абрамовича в переговорах с Россией и многом другом.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ. С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". С сентября 2019 до июля 2022 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина".

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Савик Шустер, война, Алина Кабаева, Алеся Бацман, трансляция, журналисты, война России против Украины, Николай Тищенко, интервью, Слуга народа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили
  Ющенко: Почему не отравил Путина, когда он был у меня дома? Не думал, что его так плохо в школе учили G
Дмитрий ГОРДОН
  Фермер Ткач: Поворознюк выпустил очередь по мне из автомата и выкрикнул: "Это тебе от Зеленского!" Он всем говорит, что за ним стоят Зеленский и Кирилл Тимошенко
  Фермер Ткач: Поворознюк выпустил очередь по мне из автомата и выкрикнул: "Это тебе от Зеленского!" Он всем говорит, что за ним стоят Зеленский и Кирилл Тимошенко G
Дмитрий ГОРДОН
  Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года
  Рустамзаде: Если в мае будет наступательная операция украинской армии, то к концу осени – середине зимы ВСУ выйдут на границы 1991 года G
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 