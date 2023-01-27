Сын Путина и Кабаевой Дима, миссия Абрамовича, конец Коли Тищенко, батальон "Дубай". Стрим Бацман с Шустером. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Шустер говорил о:

кадровых перестановках в Офисе президента Украины и министерствах;

новом расследовании журналиста Михаила Ткача "Батальон Дубай" ;

исключении из фракции партии "Слуга народа" нардепа Николая Тищенко после поездки в Таиланд;

о готовящемся наступлении армии РФ и заявлениях российского президента Владимира Путина;

фотографиях сына Путина и гимнастки Алины Кабаевой;

миссии российского олигарха Романа Абрамовича в переговорах с Россией и многом другом.

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году он с родителями эмигрировал в Канаду. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после чего переехал в Италию.

С 1978 года занимается журналистикой. Освещал военные действия в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Никарагуа, Чаде. В 1988 году начал сотрудничество с "Радио Свобода", в 1996–2001 годах возглавлял московский офис радиостанции. В РФ также работал на НТВ. С 2005 года работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". С сентября 2019 до июля 2022 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслировалась в эфире канала "Украина".