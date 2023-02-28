ГОРДОН
 
 
МИР

Швейцарские акушерки Кабаевой ездили к ней в Москву, а няни ее детей – на валдайскую дачу Путина – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Акушерки Кабаевой получили VIP-места на Красной площади во время парада к 9 мая
Акушерки Кабаевой получили VIP-места на Красной площади во время парада к 9 мая
Фото: proekt.media

Акушерки из элитной швейцарской клиники Святой Анны в Лугано (Швейцария), которые принимали роды у предполагаемой гражданской жены российского президента Владимира Путина Алины Кабаевой, ездили к ней в Москву во время второй беременности. Об этом говорится в расследовании журналистов "Проекта", опубликованном 28 февраля.

Издание опубликовало совместное фото акушера-гинеколога Натальи Тьебо, неонатолога Петры Катерины Марии Донати-Жене и медсестры Стеллы Гизелу.

Место и время, где сфотографировались женщины, – Москва, Красная площадь, 9 мая 2019 года. Причем женщины позируют на VIP-трибуне рядом с Мавзолеем, куда обычным гостям парада Победы вход закрыт – туда пускают только по специальным приглашениям из Кремля.


Наталья Тьебо, Петра Катерина Мария Донати-Жене и Стелла Гизелу. Фото: proekt.media
Наталья Тьебо, Петра Катерина Мария Донати-Жене и Стелла Гизелу. Фото: proekt.media

Журналисты связывают такой доступ медиков с тем, что они – личные акушерки Кабаевой, врачи, помогавшие при рождении ее детей.

Знакомство Тьебо с окружением Кабаевой подтверждается и социальными сетями – к примеру, в 2017 году Тьебо лайкала в Facebook фотографии ближайшей помощницы Кабаевой Елены Ерхан. Также именно Тьебо и прочий персонал клиники Святой Анны помогали в родах Кабаевой в Лугано в 2015 году. О том, что роды проходили именно в Лугано, сообщало швейцарское издание SonntagsZeitung.

В мае 2019 года, когда гимнастка была беременна во второй раз, швейцаркам пришлось поехать в Россию, пишет "Проект". Неизвестно, связано ли это с тем, что история первых родов просочилась в прессу, а отношения РФ с Западом были уже напряженные, либо с тем, что роженица не была готова к дальним путешествиям по состоянию здоровья.

Также журналисты выяснили, что у Кабаевой есть как минимум пять помощниц, которые регулярно сопровождают ее на публичных мероприятиях и помогают с уходом за детьми.

Две из них – это двоюродные сестры Кабаевой Екатерина Головачева и Олеся Федина. Остальные – Юлия и Анна Назаровы, а также Елена Ерхан.

Формально все помощницы Кабаевой трудоустроены в организациях, связанных с Кабаевой или соратниками Путина. Например, Федина работает в "Согазе", который контролируется бизнесменом Юрием Ковальчуком. Головачева недолгое время поработала помощницей двоюродной сестры в Госдуме, а с 2020 года также оформлена в структурах банка "Россия", которые выращивают виноград рядом с путинским дворцом в Геленджике.

Анна Назарова числится главным бухгалтером фонда Алины Кабаевой. Ее сестра Юлия – член совета того же фонда. Ерхан – бывшая сокурсница родной сестры Кабаевой Лейсан, сейчас оформлена в Национальной медиагруппе, основным акционером которой опять же является Ковальчук.

Все пятеро, судя по слитой базе данных о бронировании железнодорожных билетов, регулярно ездили до станций Окуловка и Угловка – это ближайшие общедоступные станции от валдайской резиденции Путина и построенного рядом с ней дома Кабаевой. Из этого журналисты сделали вывод, что туда они ездили, чтобы помогать Кабаевой с детьми.

Инфографика: proekt.media
Инфографика: proekt.media

Контекст:

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой, о разводе с которой он объявил в 2013 году, у него две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.

Российские и западные таблоиды неоднократно писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six сообщало, что у Кабаевой есть сыновья от ПутинаОфициальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Как пишет The Wall Street Journal, у Кабаевой трое детей от Путина. Сама бывшая спортсменка, по данным издания, в последнее время жила в особняке в Швейцарии.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, СМИ, Швейцария, Госдума, Алина Кабаева, расследование, Красная площадь, женщины, гимнастка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Джеффри Кенни из группы Tvorchi: Я говорю на украинском. Ежедневно занимаюсь. Сейчас в процессе и вижу прогресс
Галина ГРИШИНА
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Похудевшая на 30 кг Зарицкая призналась, что снова набрала вес
Галина ГРИШИНА
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Сумская приехала в Харьков и показала, как сейчас выглядит центр города. Видео
Галина ГРИШИНА
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Никитюк в Николаеве снялась на фоне мужских ног в цветных носках. В сети предположили, что это ноги Кима
Галина ГРИШИНА
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
50-летняя Милано снялась без одежды и белья в дождливый день
Галина ГРИШИНА
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Арестович в последний день февраля "взялся за старое" и сделал новый прогноз
Галина ГРИШИНА
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Скандальное интервью с Бобулом. 69-летний артист отреагировал на вопрос журналистки, слушал ли он в детстве Цоя
Галина ГРИШИНА
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Панорамные окна, камин, гараж, две спальни и мансарда. Брежнева и Меладзе продают свой трехэтажный особняк под Москвой – РосСМИ
Галина ГРИШИНА
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
"Предатели Украины". Гордон показал, как Повалий, Лихута и Долина развлекаются в одном из ресторанов Москвы
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Названа причина внезапной смерти 28-летнего брата Хайден Панеттьери
Галина ГРИШИНА
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Одна – в Закарпатье, другая – в Крыму возле моря. 30-летняя Зарицкая рассказала о будущей свадьбе
Галина ГРИШИНА
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
"Красота важна, а еда – еще больше". Хайек поела, не снимая с лица маску
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Пончики быстрого приготовления на основе кефира. Рецепт
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Клипмейкер Муиньо показала, как отдыхает на Бали
Галина ГРИШИНА
  "Твой сын герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  "Твой сын – герой. И, сдохнув в Украине, он поддержал российский автопром". Композитор Булгачев выпустил песню "Белые "Лады". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
  Yarmak презентовал клип на песню "Хай нам, брате, пощастить". Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Все думали, что вешу 100". Как выглядела Каменских в своем максимальном весе – семь фото певицы, которая снова худеет (62219)
2
В объятиях Галкина. Пугачева спела на концерте Вайкуле, находясь в зрительном зале. Видео (50474)
3
Бывшая жена мэра Киева Кличко показала своих сестру, мать и дочь. Видео (39743)
4
Бех-Романчук снялась в купальнике в полный рост (26621)
5
"Все будет хорошо. Из наркоза вышла". 49-летняя Мозговая сообщила о госпитализации (26514)
6
"Это пожар". 24-летняя Квиткова снялась без бюстгальтера (16838)
7
"Хорошие девушки сидят по домам". Бобул обиделся и ушел после того, как журналистка во время интервью назвала его сексистом (16150)
8
"Недостаток самоуважения". Замалчивающая войну Ани Лорак заявила, что пережила тяжелые токсичные любовные отношения (13271)
 
 
 
 