Швейцарские акушерки Кабаевой ездили к ней в Москву, а няни ее детей – на валдайскую дачу Путина – СМИ

Издание опубликовало совместное фото акушера-гинеколога Натальи Тьебо, неонатолога Петры Катерины Марии Донати-Жене и медсестры Стеллы Гизелу.
Место и время, где сфотографировались женщины, – Москва, Красная площадь, 9 мая 2019 года. Причем женщины позируют на VIP-трибуне рядом с Мавзолеем, куда обычным гостям парада Победы вход закрыт – туда пускают только по специальным приглашениям из Кремля.
Журналисты связывают такой доступ медиков с тем, что они – личные акушерки Кабаевой, врачи, помогавшие при рождении ее детей.
Знакомство Тьебо с окружением Кабаевой подтверждается и социальными сетями – к примеру, в 2017 году Тьебо лайкала в Facebook фотографии ближайшей помощницы Кабаевой Елены Ерхан. Также именно Тьебо и прочий персонал клиники Святой Анны помогали в родах Кабаевой в Лугано в 2015 году. О том, что роды проходили именно в Лугано, сообщало швейцарское издание SonntagsZeitung.
В мае 2019 года, когда гимнастка была беременна во второй раз, швейцаркам пришлось поехать в Россию, пишет "Проект". Неизвестно, связано ли это с тем, что история первых родов просочилась в прессу, а отношения РФ с Западом были уже напряженные, либо с тем, что роженица не была готова к дальним путешествиям по состоянию здоровья.
Также журналисты выяснили, что у Кабаевой есть как минимум пять помощниц, которые регулярно сопровождают ее на публичных мероприятиях и помогают с уходом за детьми.
Две из них – это двоюродные сестры Кабаевой Екатерина Головачева и Олеся Федина. Остальные – Юлия и Анна Назаровы, а также Елена Ерхан.
Формально все помощницы Кабаевой трудоустроены в организациях, связанных с Кабаевой или соратниками Путина. Например, Федина работает в "Согазе", который контролируется бизнесменом Юрием Ковальчуком. Головачева недолгое время поработала помощницей двоюродной сестры в Госдуме, а с 2020 года также оформлена в структурах банка "Россия", которые выращивают виноград рядом с путинским дворцом в Геленджике.
Анна Назарова числится главным бухгалтером фонда Алины Кабаевой. Ее сестра Юлия – член совета того же фонда. Ерхан – бывшая сокурсница родной сестры Кабаевой Лейсан, сейчас оформлена в Национальной медиагруппе, основным акционером которой опять же является Ковальчук.
Все пятеро, судя по слитой базе данных о бронировании железнодорожных билетов, регулярно ездили до станций Окуловка и Угловка – это ближайшие общедоступные станции от валдайской резиденции Путина и построенного рядом с ней дома Кабаевой. Из этого журналисты сделали вывод, что туда они ездили, чтобы помогать Кабаевой с детьми.
Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой, о разводе с которой он объявил в 2013 году, у него две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова.
Российские и западные таблоиды неоднократно писали, что Путин имеет личные отношения с Кабаевой. В 2016 году издание Page Six сообщало, что у Кабаевой есть сыновья от Путина. Официальных заявлений по этому поводу ни Путин, ни Кабаева не делали. Как пишет The Wall Street Journal, у Кабаевой трое детей от Путина. Сама бывшая спортсменка, по данным издания, в последнее время жила в особняке в Швейцарии.