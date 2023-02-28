Швейцарские акушерки Кабаевой ездили к ней в Москву, а няни ее детей – на валдайскую дачу Путина – СМИ

Издание опубликовало совместное фото акушера-гинеколога Натальи Тьебо, неонатолога Петры Катерины Марии Донати-Жене и медсестры Стеллы Гизелу.

Место и время, где сфотографировались женщины, – Москва, Красная площадь, 9 мая 2019 года. Причем женщины позируют на VIP-трибуне рядом с Мавзолеем, куда обычным гостям парада Победы вход закрыт – туда пускают только по специальным приглашениям из Кремля.



Наталья Тьебо, Петра Катерина Мария Донати-Жене и Стелла Гизелу. Фото: proekt.media



Журналисты связывают такой доступ медиков с тем, что они – личные акушерки Кабаевой, врачи, помогавшие при рождении ее детей.

Знакомство Тьебо с окружением Кабаевой подтверждается и социальными сетями – к примеру, в 2017 году Тьебо лайкала в Facebook фотографии ближайшей помощницы Кабаевой Елены Ерхан. Также именно Тьебо и прочий персонал клиники Святой Анны помогали в родах Кабаевой в Лугано в 2015 году. О том, что роды проходили именно в Лугано, сообщало швейцарское издание SonntagsZeitung.

В мае 2019 года, когда гимнастка была беременна во второй раз, швейцаркам пришлось поехать в Россию, пишет "Проект". Неизвестно, связано ли это с тем, что история первых родов просочилась в прессу, а отношения РФ с Западом были уже напряженные, либо с тем, что роженица не была готова к дальним путешествиям по состоянию здоровья.

Также журналисты выяснили, что у Кабаевой есть как минимум пять помощниц, которые регулярно сопровождают ее на публичных мероприятиях и помогают с уходом за детьми.

Две из них – это двоюродные сестры Кабаевой Екатерина Головачева и Олеся Федина. Остальные – Юлия и Анна Назаровы, а также Елена Ерхан.

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Фото: proekt.media Фото: proekt.media Фото: proekt.media Фото: proekt.media Фото: proekt.media Фото: proekt.media Фото: proekt.media Фото: proekt.media

Формально все помощницы Кабаевой трудоустроены в организациях, связанных с Кабаевой или соратниками Путина. Например, Федина работает в "Согазе", который контролируется бизнесменом Юрием Ковальчуком. Головачева недолгое время поработала помощницей двоюродной сестры в Госдуме, а с 2020 года также оформлена в структурах банка "Россия", которые выращивают виноград рядом с путинским дворцом в Геленджике.

Анна Назарова числится главным бухгалтером фонда Алины Кабаевой. Ее сестра Юлия – член совета того же фонда. Ерхан – бывшая сокурсница родной сестры Кабаевой Лейсан, сейчас оформлена в Национальной медиагруппе, основным акционером которой опять же является Ковальчук.

Все пятеро, судя по слитой базе данных о бронировании железнодорожных билетов, регулярно ездили до станций Окуловка и Угловка – это ближайшие общедоступные станции от валдайской резиденции Путина и построенного рядом с ней дома Кабаевой. Из этого журналисты сделали вывод, что туда они ездили, чтобы помогать Кабаевой с детьми.

Инфографика: proekt.media