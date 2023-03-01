Фейгин: Пригожин сейчас опускается. При дефиците боеприпасов через месяц-другой никакой ЧВК "Вагнер" не останется

"Такие подразделения воюют: Росгвардия, минобороны, "Барс", "ЛНР", "ДНР"… Всех не упомню". А где ЧВК "Вагнер", которые чуть ли не фронтмены этой войны?" – спросил Фейгин.

Бацман также отметила, что основателя ЧВК, бизнесмена Евгения Пригожина не было в зале во время этой речи.

"Он типа по делам, он на войне. Ну конечно же, он в опале. В этот же день, когда Путин выступает, Пригожин записывает видео: "Нам не дают снарядов..." Плющат его конкретно", – сказал Фейгин.

По его мнению, Пригожин ошибочно уверился, что, благодаря своим отношениям с Путиным, "обладает каким-то эксклюзивным правом" и может позволять себе больше других.

"Безусловно, он сейчас опускается, страчивают, эту ЧВК "Вагнер". Ему запретили снова набирать контрактников из числа осужденных. Ему не дают достаточно боеприпасов. Он без огневой поддержки тратит своих штурмовиков и контрактников на линии фронта. А это очень недолгий цикл жизни. И без того все плохо, а тут, вы сами понимаете, при дефиците боеприпасов все закончится за месяц-другой, и никакой ЧВК "Вагнер" не останется. От тех 50 тысяч, говорят, 30 тысяч уже нет. 20 тысяч сойдут на нет за месяц. И нет больше ЧВК "Вагнер", – резюмировал Фейгин.

Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube