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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Пригожин сейчас опускается. При дефиците боеприпасов через месяц-другой никакой ЧВК "Вагнер" не останется

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Учитывая темпы уничтожения российских наемников в Донецкой области, ЧВК "Вагнер" скоро перестанет существовать, прогнозирует юрист
Учитывая темпы уничтожения российских наемников в Донецкой области, ЧВК "Вагнер" скоро перестанет существовать, прогнозирует юрист
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин во время двухчасовой речи перед Федеральным собранием назвал войну в Украине войной, но не упомянул в числе воюющих ЧВК "Вагнер". На это обратил внимание российский блогер и юрист Марк Фейгин в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Такие подразделения воюют: Росгвардия, минобороны, "Барс", "ЛНР", "ДНР"… Всех не упомню". А где ЧВК "Вагнер", которые чуть ли не фронтмены этой войны?" – спросил Фейгин.

Бацман также отметила, что основателя ЧВК, бизнесмена Евгения Пригожина не было в зале во время этой речи. 

"Он типа по делам, он на войне. Ну конечно же, он в опале. В этот же день, когда Путин выступает, Пригожин записывает видео: "Нам не дают снарядов..." Плющат его конкретно", – сказал Фейгин. 

По его мнению, Пригожин ошибочно уверился, что, благодаря своим отношениям с Путиным, "обладает каким-то эксклюзивным правом" и может позволять себе больше других.

"Безусловно, он сейчас опускается, страчивают, эту ЧВК "Вагнер". Ему запретили снова набирать контрактников из числа осужденных. Ему не дают достаточно боеприпасов. Он без огневой поддержки тратит своих штурмовиков и контрактников на линии фронта. А это очень недолгий цикл жизни. И без того все плохо, а тут, вы сами понимаете, при дефиците боеприпасов все закончится за месяц-другой, и никакой ЧВК "Вагнер" не останется. От тех 50 тысяч, говорят, 30 тысяч уже нет. 20 тысяч сойдут на нет за месяц. И нет больше ЧВК "Вагнер", – резюмировал Фейгин. 

Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом писало The Hill.

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, осталось только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.

The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.

16 февраля боевики ЧВК "Вагнер" опубликовали видео, на котором также заявляли, что они "полностью отрезаны от поставок боеприпасов". По словам вагнеровцев, им не хватает боеприпасов для гаубиц, противотанковых пушек, танков и минометов.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Марк Фейгин, боеприпасы, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин
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