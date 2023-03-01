В Госдепе США заявили, что китайская компания предоставляла ЧВК "Вагнер" спутниковые снимки

Об этом помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк заявил на слушаниях в Конгрессе 28 февраля, трансляция велась в YouTube.

Чиновник упомянул о компании, когда говорил о поддержке России со стороны Китая. По словам Критенбринка, Spacety входит в число компаний, против которых США ввели санкции за поддержку РФ.

"Spacety предоставляла спутниковые снимки группе "Вагнер", – отметил он.

Минфин США сообщал о включении этой китайской компании в санкционный список 23 января. В релизе говорилось, что Spacety предоставляла российской компании Terra Tech спутниковые снимки территории Украины. Снимки делали для обеспечения боевых действий вагнеровцев в Украине, подчеркивалось в сообщении.

Spacety отрицала наличие связей с РФ и помощь России в войне против Украине, пишет South China Morning Post.