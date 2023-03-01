Россия поставляет в Китай топливо для реактора, производящего необходимый для ядерного оружия плутоний – СМИ

Китайский реактор на быстрых нейтронах находится на острове Чанбяо. Как пишет агентство, 12 декабря 2022 года на этот остров российская государственная корпорация "Росатом" поставила 6477 кг урана.

Представители американской разведки прогнозируют, что, когда реактор CFR-600 начнет работать в этом году, он будет производить плутоний оружейного качества, который может помочь Пекину увеличить его запасы боеголовок в четыре раза в течение следующих 12 лет. Это позволило бы Китаю сравниться с ядерными арсеналами, развернутыми в настоящее время США и Россией.

"Вполне возможно, что эта программа размножения носит чисто гражданский характер. Одна вещь, которая заставляет меня нервничать, – это то, что Китай перестал сообщать о своих запасах гражданского и разделенного плутония. Это не дымящийся пистолет, но это определенно нехороший знак", – сказал Павел Подвиг, аналитик-ядерщик из Женевского института исследований в области разоружения Организации Объединенных Наций.