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Россия поставляет в Китай топливо для реактора, производящего необходимый для ядерного оружия плутоний – СМИ

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12 декабря 2022 года Россия поставила Китаю 6477 кг урана
12 декабря 2022 года Россия поставила Китаю 6477 кг урана
Фото: EPA

Россия поставляет Китаю большие объемы ядерного топлива для реактора на быстрых нейтронах, который может производить плутоний, необходимый для разработки ядерных боеголовок. Об этом 1 марта написало агентств Bloomberg.

Китайский реактор на быстрых нейтронах находится на острове Чанбяо. Как пишет агентство, 12 декабря 2022 года на этот остров российская государственная корпорация "Росатом" поставила 6477 кг урана.

Представители американской разведки прогнозируют, что, когда реактор CFR-600 начнет работать в этом году, он будет производить плутоний оружейного качества, который может помочь Пекину увеличить его запасы боеголовок в четыре раза в течение следующих 12 лет. Это позволило бы Китаю сравниться с ядерными арсеналами, развернутыми в настоящее время США и Россией.

"Вполне возможно, что эта программа размножения носит чисто гражданский характер. Одна вещь, которая заставляет меня нервничать, – это то, что Китай перестал сообщать о своих запасах гражданского и разделенного плутония. Это не дымящийся пистолет, но это определенно нехороший знак", – сказал Павел Подвиг, аналитик-ядерщик из Женевского института исследований в области разоружения Организации Объединенных Наций. 

Контекст:

В Bloomberg отмечают, что растущие возможности Китая по расширению своего атомного оружия связаны с тем, что последний оставшийся договор, ограничивающий стратегические запасы США и России, находится на грани разрыва. Президент РФ Владимир Путин объявил 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ. 28 февраля он подписал соответствующий закон.

Чиновники министерства обороны США неоднократно выражали тревогу по поводу ядерных амбиций Китая. По оценкам военных планировщиков, CFR-600 может сыграть решающую роль в увеличении запасов боеголовок Китая до 1500 к 2035 году с нынешних 400 единиц.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, США, Китай, ядерное оружие, ядерное топливо, Bloomberg
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