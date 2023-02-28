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Путин подписал закон о приостановке участия РФ в ядерном соглашении. Он же может принять решение о возобновлении участия России в договоре из США

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Путин подписал закон о приостановлении Россией действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений
Путин подписал закон о приостановлении Россией действия договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений
Фото: kremlin.ru (иллюстративное)

Президент РФ Владимир Путин подписал закон №38-ФЗ "О приостановлении Российской Федерацией действия договора между РФ и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ)".

Соответствующий документ опубликован 28 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

"Решение о возобновлении РФ действия договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается президентом РФ", – сказано в ст.2 закона.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Контекст:

СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять. Согласно договору, США и РФ разрешено проводить инспекции объектов вооружений друг друга, но с 2020 года они были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Срок действия соглашения СНВ должен был истечь 5 февраля 2021 года, но правительства двух стран объявили о пятилетнем продлении за два дня до этого крайнего срока.

Путин заявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса". Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.

22 февраля соответствующий закон был принят российской Госдумой и одобрен Советом Федерации РФ, указывается в тексте документа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России "глубоко неудачным и безответственным". По его словам, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему готова обсудить с РФ договор о ядерных вооружениях "в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о решении РФ. "В последние годы Россия нарушала и выходила из ключевых соглашений по контролю над вооружениями. Сегодняшним решением по договору об СНВ вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена", – отметил он.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, ядерное оружие, вооружение, ракеты, президент, ограничения, соглашение
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