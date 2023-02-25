США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу после выхода России из СНВ

Четыре стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот (штат Северная Дакота) прибыли на авиабазу Морон в Испании, говорится в сообщении.

Командование отметило, что решение принято для "укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", а также демонстрации "приверженности США коллективной обороне".

Перед прибытием на испанскую базу B-52 побывали в Эстонии, где приняли участие в показательных полетах по случаю национального Дня независимости. Как отмечает командование ВВС США, переправленные на европейский континент бомбардировщики в ближайшие дни примут участие в совместных операциях и учениях с привлечением союзников.

Переброска стратегической авиации США произошла через три дня после того, как президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).