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США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу после выхода России из СНВ

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В-52 примут участие в совместных операциях и учениях НАТО
В-52 примут участие в совместных операциях и учениях НАТО
Фото: ЕРА

США перебросили в Европу самолеты – носители ядерного оружия. Об этом командование военно-воздушных сил США в Европе 24 февраля сообщило в Twitter.

Четыре стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот (штат Северная Дакота) прибыли на авиабазу Морон в Испании, говорится в сообщении.

Командование отметило, что решение принято для "укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", а также демонстрации "приверженности США коллективной обороне".

Перед прибытием на испанскую базу B-52 побывали в Эстонии, где приняли участие в показательных полетах по случаю национального Дня независимости. Как отмечает командование ВВС США, переправленные на европейский континент бомбардировщики в ближайшие дни примут участие в совместных операциях и учениях с привлечением союзников.

Переброска стратегической авиации США произошла через три дня после того, как президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).

Контекст:

СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять. Согласно договору, США и РФ разрешено проводить инспекции объектов вооружений друг друга, но с 2020 года они были приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Срок действия соглашения СНВ должен был истечь 5 февраля 2021 года, но правительства двух стран объявили о пятилетнем продлении за два дня до этого крайнего срока.

Президент РФ Владимир Путин заявил 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса". Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России "глубоко неудачным и безответственным". По его словам, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему готова обсудить с РФ договор о ядерных вооружениях "в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о решении РФ. "В последние годы Россия нарушала и выходила из ключевых соглашений по контролю над вооружениями. Сегодняшним решением по договору об СНВ вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена", – отметил он.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что Евросоюз выражает сожаление по поводу решения РФ приостановить выполнения обязательств России по СНВ.

Теги: Россия, Владимир Путин, ядерное оружие, авиация, ВВС США, бомбардировщики
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