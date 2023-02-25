США перебросили стратегические бомбардировщики в Европу после выхода России из СНВ

Четыре стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress из состава 5-го авиакрыла с базы Майнот (штат Северная Дакота) прибыли на авиабазу Морон в Испании, говорится в сообщении.
Командование отметило, что решение принято для "укрепления отношений с союзниками и партнерами по НАТО", а также демонстрации "приверженности США коллективной обороне".
Перед прибытием на испанскую базу B-52 побывали в Эстонии, где приняли участие в показательных полетах по случаю национального Дня независимости. Как отмечает командование ВВС США, переправленные на европейский континент бомбардировщики в ближайшие дни примут участие в совместных операциях и учениях с привлечением союзников.
Переброска стратегической авиации США произошла через три дня после того, как президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III).
Welcome back Strikers! Two U.S. B-52s fly over Tallin, Estonia, demonstrating to our European Allies & partners our dedication & commitment to deterrence & defense of the Euro-Atlantic region. #BomberTaskForce #BTF #StrongerTogether #WeAreNATO @USEmbTallinn @Kaitsevagi https://t.co/PFtD7pjXQs— U.S. European Command (@US_EUCOM) February 24, 2023
СНВ-III вступил в силу в 2011 году. Он предусматривает сокращение США и РФ ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет для подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц. Договор был рассчитан на 10 лет с возможным продлением еще на пять. Согласно договору, США и РФ разрешено проводить инспекции объектов вооружений друг друга, но с 2020 года они были приостановлены из-за пандемии COVID-19.
Срок действия соглашения СНВ должен был истечь 5 февраля 2021 года, но правительства двух стран объявили о пятилетнем продлении за два дня до этого крайнего срока.
Президент РФ Владимир Путин заявил 21 февраля, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ. Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса". Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России "глубоко неудачным и безответственным". По его словам, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему готова обсудить с РФ договор о ядерных вооружениях "в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о решении РФ. "В последние годы Россия нарушала и выходила из ключевых соглашений по контролю над вооружениями. Сегодняшним решением по договору об СНВ вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена", – отметил он.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что Евросоюз выражает сожаление по поводу решения РФ приостановить выполнения обязательств России по СНВ.