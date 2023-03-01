Война в Украине станет важной темой встречи G20 – глава МИД Индии

Позиция Индии по поводу войны РФ против Украины: "путь вперед" – это диалог и дипломатия, заявил глава МИД страны Фото: EPA

"Министры иностранных дел обсудят текущую ситуацию вокруг российско-украинского конфликта, что они думают и как, по их мнению, он влияет на отношения с остальным миром, какие имеет экономические последствия, проблемы для развивающихся стран", – сказал он.

В то же время глава индийской дипломатии не стал прогнозировать, будет ли по итогу встречи совместное коммюнике.

"Сейчас было бы неправильно предрешать исход встречи", – заявил Квантра.

В то же время источники ЕС уже заявили агентству Reuters, что Евросоюз не поддержит совместное заявление глав МИД G20, если в нем не будет осуждения российской агрессии.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил журналистам, что на встрече в Нью-Дели главы МИД должны осудить агрессию России по отношению к Украине.