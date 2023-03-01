Война в Украине станет важной темой встречи G20 – глава МИД Индии

"Министры иностранных дел обсудят текущую ситуацию вокруг российско-украинского конфликта, что они думают и как, по их мнению, он влияет на отношения с остальным миром, какие имеет экономические последствия, проблемы для развивающихся стран", – сказал он.
В то же время глава индийской дипломатии не стал прогнозировать, будет ли по итогу встречи совместное коммюнике.
"Сейчас было бы неправильно предрешать исход встречи", – заявил Квантра.
В то же время источники ЕС уже заявили агентству Reuters, что Евросоюз не поддержит совместное заявление глав МИД G20, если в нем не будет осуждения российской агрессии.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил журналистам, что на встрече в Нью-Дели главы МИД должны осудить агрессию России по отношению к Украине.
Саммит глав МИД стран G20 проходит 1–3 марта в Индии. Основные встречи G20 состоятся 2 марта – на следующий день после приветственного ужина, который пройдет 1-го числа.
На брифинге Квантра заявил, что позиция Индия по поводу войны РФ против Украины не изменилась: "сейчас не эпоха войны". Он считает, что "путь вперед" – это диалог и дипломатия.
24 февраля состоялся саммит министров финансов стран G20. СМИ писали, что встреча выявила резкие разногласия между министрами крупнейших экономик мира в их взглядах на войну в Украине. В частности, они не могли решить, упоминать ли в финальном коммюнике слово "война".
В итоге встреча завершилась досрочно без итогового коммюнике. Как сообщало Reuters, представители США и их союзники по "Большой семерке" (G7) были непреклонны в требовании прямо осудить РФ за развязанную войну. Против выступили российская и китайская делегации. Индия, которая в этом году резко увеличила закупки российской нефти, заявила о своей "нейтральной" позиции.