ЕС не поддержит заявление глав МИД G20, если в нем не будет осуждения российской агрессии – Reuters

Об этом они сообщили после того, как РФ заявила, что на саммите в Нью-Дели планируют "назвать причины проблем в мировой политике".

"В ходе очередной встречи глав внешнеполитических ведомств намерены твердо и открыто заявить о причинах и зачинщиках текущих острых проблем в мировой политике и экономике. Особый акцент будет поставлен на попытках Запада взять реванш за то, что рычаги доминирования неотвратимо ускользают из его рук, на его стремлении продолжать извлекать одностороннюю ренту, в том числе за счет неэквивалентного торгового обмена и насильственного вмешательства в дела суверенных государств", – заявила пресс-служба российского МИД.

В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил журналистам, что на встрече в Нью-Дели главы МИД должны осудить российскую агрессию против Украины.

"Эта война должна быть осуждена... Я уверен, что дипломатический потенциал Индии будет использован для того, чтобы Россия поняла, что эта война должна закончиться", – сказал Боррель.

Во встрече в Нью-Дели принимают участие 40 делегаций, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ган, отметило Reuters.