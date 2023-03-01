ЕС не поддержит заявление глав МИД G20, если в нем не будет осуждения российской агрессии – Reuters

Об этом они сообщили после того, как РФ заявила, что на саммите в Нью-Дели планируют "назвать причины проблем в мировой политике".
"В ходе очередной встречи глав внешнеполитических ведомств намерены твердо и открыто заявить о причинах и зачинщиках текущих острых проблем в мировой политике и экономике. Особый акцент будет поставлен на попытках Запада взять реванш за то, что рычаги доминирования неотвратимо ускользают из его рук, на его стремлении продолжать извлекать одностороннюю ренту, в том числе за счет неэквивалентного торгового обмена и насильственного вмешательства в дела суверенных государств", – заявила пресс-служба российского МИД.
В свою очередь верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил журналистам, что на встрече в Нью-Дели главы МИД должны осудить российскую агрессию против Украины.
"Эта война должна быть осуждена... Я уверен, что дипломатический потенциал Индии будет использован для того, чтобы Россия поняла, что эта война должна закончиться", – сказал Боррель.
Во встрече в Нью-Дели принимают участие 40 делегаций, в том числе министр иностранных дел России Сергей Лавров, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ган, отметило Reuters.
Саммит глав МИД стран G20 проходит 1–3 марта в Индии. Основные встречи G20 состоятся 2 марта после приветственного ужина 1-го числа.
24 февраля состоялся саммит министров финансов стран G20. СМИ писали, что встреча выявила резкие разногласия между министрами крупнейших экономик мира в их взглядах на войну в Украине. В частности, они не могли решить, упоминать ли в финальном коммюнике слово "война".
В итоге встреча завершилась досрочно без итогового коммюнике. Как сообщало Reuters, представители США и их союзники по "Большой семерке" (G7) были непреклонны в требовании прямо осудить РФ за развязанную ею войну. Против выступили российская и китайская делегации. Индия, которая в этом году резко увеличила закупки российской нефти, заявила о своей "нейтральной позиции.