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Лукашенко на встрече с Си Цзинпином заявил о "всецелой поддержке" инициативы Китая по международной безопасности

Лукашенко назвал Си Цьзинпина "старым другом"
Лукашенко назвал Си Цьзинпина "старым другом"
Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко 1 марта на встрече с главой КНР Си Цзинпином заявил о поддержке инициативы Пекина по международной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко.

Лукашенко сказал, что встреча с лидером Китая "проходит в очень непростое время, требующее новых нестандартных подходов и ответственных политических решений". 

Такие решения, по его мнению, "должны быть направлены прежде всего на недопущение скатывания к глобальному противостоянию, в котором не будет победителей".

"Вы об этом четко, однозначно, пунктуально недавно заявили, обращаясь к мировому сообществу. Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности", – добавил он.

Лукашенко прилетел в Пекин 28 февраля. В Китае у него запланированы переговоры со "старым другом" Си Цзинпином и ряд других встреч. Визит продлится до 2 марта, он проходит на фоне обострения отношений Вашингтона и Пекина из-за опасений, что Китай может принять решение о предоставлении России летальной помощи. 

Перед этим Лукашенко Си Цзиньпин встречались в Самарканде во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре прошлого года. Во время встречи они договорились повысить уровень отношений двух стран до "всепогодного и всестороннего стратегического партнерства". 

Контекст:

24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины. 

Президент США Джо Байден считает, что этот документ выгоден только России, а верховный представитель Евросоюза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель обратил внимание, что "план" не различает жертву и агрессора, ставя их на один уровень.

Критике документ подверг и канцлер Германии Олаф Шольц. В инициативе "нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены", подчеркнул он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Китай, Беларусь, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, Пекин
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