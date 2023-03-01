Лукашенко прилетел в Китай на встречу со "старым другом" Си Цзиньпином

Визит Лукашенко завершится 2 марта.

У него запланированы переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, делегации встретятся в узком и расширенном составах. Предметом их рассмотрения станут "анализ достигнутого и максимальная реализация на практике потенциала нового уровня в отношениях" Беларуси и Китая, говорится в релизе.

Также у Лушкашенко запланирован ряд других встреч, ожидается, что по итогам переговоров Лукашенко и Си Цзиньпина будет подписан "большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах".

Перед поездкой Лушкашенко дал интервью китайскому агентству Xinhua, в котором назвал Си Цзиньпина своим "старым другом, очень умным, мудрым, творческим и современным человеком".

Лукашенко в 2022 году предоставил России Беларусь как площадку для вторжения российских войск в Украину. С территории Беларуси регулярно взлетают самолеты, которые атакуют Украину ракетами.

Как отмечает CNN, встреча "ключевого автократического союзника" президента РФ Владимира Путина с лидером Китая происходит на фоне обострения отношений Вашингтона и Пекина из-за опасений, что Китай может принять решение о предоставлении России летальной помощи.

Лукашенко и Си Цьзинпин встречались в Самарканде во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре прошлого года. Во время встречи они договорились повысить уровень отношений двух стран до "всепогодного и всестороннего стратегического партнерства", пишет БЕЛТА.