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Лукашенко прилетел в Китай на встречу со "старым другом" Си Цзиньпином

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Лукашенко прилетел в Пекин
Лукашенко прилетел в Пекин
Фото: president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси 28 февраля прилетел в Пекин, сообщила его пресс-служба.

Визит Лукашенко завершится 2 марта. 

У него запланированы переговоры с главой КНР Си Цзиньпином, делегации встретятся в узком и расширенном составах. Предметом их рассмотрения станут "анализ достигнутого и максимальная реализация на практике потенциала нового уровня в отношениях" Беларуси и Китая, говорится в релизе. 

Также у Лушкашенко запланирован ряд других встреч, ожидается, что по итогам переговоров Лукашенко и Си Цзиньпина будет подписан "большой пакет документов по развитию отношений в ключевых сферах". 

Перед поездкой Лушкашенко дал интервью китайскому агентству Xinhua, в котором назвал Си Цзиньпина своим "старым другом, очень умным, мудрым, творческим и современным человеком". 

Лукашенко в 2022 году предоставил России Беларусь как площадку для вторжения российских войск в Украину. С территории Беларуси регулярно взлетают самолеты, которые атакуют Украину ракетами. 

Как отмечает CNN, встреча "ключевого автократического союзника" президента РФ Владимира Путина с лидером Китая происходит на фоне обострения отношений Вашингтона и Пекина из-за опасений, что Китай может принять решение о предоставлении России летальной помощи. 

Лукашенко и Си Цьзинпин встречались в Самарканде во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в сентябре прошлого года. Во время встречи они договорились повысить уровень отношений двух стран до "всепогодного и всестороннего стратегического партнерства", пишет БЕЛТА.  

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Китай, Беларусь, Александр Лукашенко, Си Цзиньпин, самолет, документы, визит, встреча, сотрудничество
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