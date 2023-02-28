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США пригрозили Пекину санкциями, если КНР будет поставлять России оружие – Блинкен

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Блинкен: Мы четко предупредили Китай о последствиях предоставления поддержки России
Блинкен: Мы четко предупредили Китай о последствиях предоставления поддержки России
Фото: EPA

США может ввести санкции против китайских компаний, если КНР будет материально поддерживать Россию в войне против Украины. Об этом 28 февраля сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Астане (Казахстан), где он находится с рабочим визитом.

Видео конференции в YouTube транслировало The Independent.

Блинкен рассказал, что в США взволнованы тем, что Пекин может оказывать Москве "смертоносную помощь". Блинкен добавил, что обсудил вопрос последствий такого сотрудничества, в частности, с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В свою очередь президент США Джо Байден поднял этот вопрос в разговоре с президентом Китая Си Цзиньпином в Индонезии в ноябре 2022 во время саммита G20.

"Мы четко предупредили Китай о последствиях предоставления поддержки [РФ]Например, мы без колебаний нанесем удары по китайским компаниям или частным лицам, которые нарушают наши санкции или иным образом участвуют в поддержке военных действий России", – сказал Блинкен.

По его словам, если Китай будет помогать РФ, это создаст "серьезную проблему" для американо-китайских отношений, а также отношений Китая с другими странами.

Государственный секретарь США отметил: он надеется, что Пекин серьезно отнесется к предупреждениям.

"Китай не может быть на двух сторонах одновременно, когда речь идет о российской агрессии в Украине. Нельзя, с одной стороны, выдвигать мирные предложения, а с другой – фактически подливать масла в огонь, разожженный Россией", – сказал Блинкен.

Контекст:

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.

По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия. 

24 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России".

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов сказал в интервью, которое вышло 27 февраля, что "не видит никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи", как поставка Китаем оружия России.

Теги: Россия, США, Украина, Китай, Индонезия, Казахстан, Джо Байден, Си Цзиньпин, военные, Пекин, КНР, Астана, Энтони Блинкен, государственный секретарь, Ван И
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