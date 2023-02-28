США пригрозили Пекину санкциями, если КНР будет поставлять России оружие – Блинкен

Видео конференции в YouTube транслировало The Independent.

Блинкен рассказал, что в США взволнованы тем, что Пекин может оказывать Москве "смертоносную помощь". Блинкен добавил, что обсудил вопрос последствий такого сотрудничества, в частности, с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В свою очередь президент США Джо Байден поднял этот вопрос в разговоре с президентом Китая Си Цзиньпином в Индонезии в ноябре 2022 во время саммита G20.

"Мы четко предупредили Китай о последствиях предоставления поддержки [РФ]. Например, мы без колебаний нанесем удары по китайским компаниям или частным лицам, которые нарушают наши санкции или иным образом участвуют в поддержке военных действий России", – сказал Блинкен.

По его словам, если Китай будет помогать РФ, это создаст "серьезную проблему" для американо-китайских отношений, а также отношений Китая с другими странами.

Государственный секретарь США отметил: он надеется, что Пекин серьезно отнесется к предупреждениям.

"Китай не может быть на двух сторонах одновременно, когда речь идет о российской агрессии в Украине. Нельзя, с одной стороны, выдвигать мирные предложения, а с другой – фактически подливать масла в огонь, разожженный Россией", – сказал Блинкен.