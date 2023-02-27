Буданов о возможных поставках Китаем оружия для России: Я не разделяю такое мнение. Фактов таковых не вижу

Буданов: Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговаривается возможная передача КНР оружия для России Фото: president.gov.ua

Такое мнение в интервью украинской службе "Голосу Америки", опубликованном 27 февраля, высказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Представитель СМИ в беседе с Будановым упомянула о разговорах по поводу того, что Китай может поставлять оружие для РФ.

"Я не разделяю такое мнение. На сегодняшний день не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений России… Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи", – указал глава ГУР.

Представитель "Голосу Америки" уточнила, что об этом говорят и американские должностные лица.

"Я руководитель разведки и опираюсь, извините, не на мнения, при всем уважении, отдельных людей, а только на факты. Фактов таковых я не вижу", – заявил Буданов.