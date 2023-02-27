Буданов о возможных поставках Китаем оружия для России: Я не разделяю такое мнение. Фактов таковых не вижу

Такое мнение в интервью украинской службе "Голосу Америки", опубликованном 27 февраля, высказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Представитель СМИ в беседе с Будановым упомянула о разговорах по поводу того, что Китай может поставлять оружие для РФ.
"Я не разделяю такое мнение. На сегодняшний день не думаю, что Китай согласится на передачу вооружений России… Я не вижу никаких признаков, свидетельствующих о том, что даже оговариваются такие вещи", – указал глава ГУР.
Представитель "Голосу Америки" уточнила, что об этом говорят и американские должностные лица.
"Я руководитель разведки и опираюсь, извините, не на мнения, при всем уважении, отдельных людей, а только на факты. Фактов таковых я не вижу", – заявил Буданов.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока не зафиксированы случаи передачи Китаем России оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.
МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования его в войне против Украины.
24 февраля Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России".
Президент США Джо Байден заявил, что США "ответят", если Китай начнет поставлять России оружие.