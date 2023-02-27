Военные неудачи России в Украине встревожили и отрезвили главу Китая Си Цзиньпина – директор ЦРУ

"Я думаю, что нет ни одного иностранного лидера, который бы более внимательно следил за опытом Владимира Путина в Украине, за развитием войны, чем Си Цзиньпин. И я думаю, что во многих отношениях он был обеспокоен и отрезвлен тем, что увидел. Я думаю, он был удивлен очень низкими военными показателями россиян", – отметил Бернс.
По мнению директора ЦРУ, Си Цзиньпина также удивила степень солидарности и поддержки Украины со стороны Запада.
"Другими словами, готовность не только Соединенных Штатов, но и наших европейских союзников пойти на определенные экономические издержки в интересах нанесения России со временем большего экономического ущерба. Так что все это, я думаю, в определенной степени отрезвило Си Цзиньпина", – подытожил он.
При этом Бернс добавил, что Штаты уверены в том, Китай рассматривает вопрос о предоставлении летального вооружения России.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
30 декабря 2022 года во время переговоров по видеосвязи с главой КНР Си Цзиньпином президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай будут развивать "военное и военно-техническое сотрудничество".
По данным СМИ, Китай предоставляет России технологии, которые ей необходимы для ведения войны против Украины. Телеканал CNN со ссылкой на официальных лиц США, знакомых с данными разведки, сообщил 18 февраля, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и что есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным. Госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Пекин от оказания России военной помощи или помощи в обходе западных санкций.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью, опубликованном 19 февраля, что пока не зафиксированы случаи передачи Китаем России оружия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, говорил, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.
МИД Китая заявил, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.
24 февраля Зеленский сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". "Лучше – там, где сейчас Китай, чем в объятиях с РФ. Потому что это нечестно, несправедливо и это риски, что это будет третья мировая", – заявил он.