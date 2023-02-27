Военные неудачи России в Украине встревожили и отрезвили главу Китая Си Цзиньпина – директор ЦРУ

"Я думаю, что нет ни одного иностранного лидера, который бы более внимательно следил за опытом Владимира Путина в Украине, за развитием войны, чем Си Цзиньпин. И я думаю, что во многих отношениях он был обеспокоен и отрезвлен тем, что увидел. Я думаю, он был удивлен очень низкими военными показателями россиян", – отметил Бернс.

По мнению директора ЦРУ, Си Цзиньпина также удивила степень солидарности и поддержки Украины со стороны Запада.

"Другими словами, готовность не только Соединенных Штатов, но и наших европейских союзников пойти на определенные экономические издержки в интересах нанесения России со временем большего экономического ущерба. Так что все это, я думаю, в определенной степени отрезвило Си Цзиньпина", – подытожил он.

При этом Бернс добавил, что Штаты уверены в том, Китай рассматривает вопрос о предоставлении летального вооружения России.