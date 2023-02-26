Макрон заявил, что в апреле собирается посетить Китай

Макрон призвал Пекин "помочь оказать давление на Россию", чтобы остановить агрессию и "построить мир". Президент Франции уточнил, что мир возможен только в том случае, если он будет достигнут путем прекращения российской агрессии, вывода российских войск и через уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины.
По его словам, факт, что Китай участвует в мирных усилиях, – это "совершенно хорошо". В то же время он призвал Пекин "не поставлять никакого оружия России" и "помочь нам оказать давление на Россию, чтобы она, очевидно, никогда не применила ни химическое, ни ядерное оружие и чтобы она прекратила эту агрессию для переговоров".
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Китай должен "поддержать формулу мира", которую предлагает Украина, и "выступать за гарантии безопасности".
18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая Ван И рассказал главе МИД Украины Дмитрию Кулебе о ключевых позициях "мирного плана" КНР. Кулеба отметил, что Украина еще ждет документ с полным текстом плана.
24 февраля был обнародован документ "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине", который состоит из 12 пунктов. Зеленский сказал, что часть пунктов в этом документе соответствует интересам Украины, а с частью Киев не согласен. При этом планом Зеленский документ не считает, по его словам, речь о "мыслях" Китая по поводу урегулирования.
Кулеба заявил, что как минимум один из пунктов документа – связанный с санкциями – не соответствует интересам Украины.
В феврале западные СМИ сообщили, что в последнее время США начали замечать "тревожные" тенденции в поддержке Китаем российских вооруженных сил и есть признаки того, что Пекин хочет "подойти к черте" оказания летальной военной помощи России, не будучи пойманным.
МИД Китая заявил 22 февраля, что КНР не рассматривает возможность отправки летального оружия Москве для использования в войне против Украины.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью, вышедшем 23 февраля, сказал, что Альянс видит признаки подготовки Китая к передаче России оружия.
Пока случаи передачи Китаем России оружия не зафиксировали, говорил Зеленский 19 февраля. 24 февраля он сказал, что "очень хочет верить, что Китай не будет поставлять оружие России". Байден 25 февраля сообщил, что США пока не видят, что Китай поддерживает Россию в войне, но подчеркнул: если Пекин сделает это, Вашингтон "ответит".
Глава ЦРУ Уильям Бернс 25 февраля выразил уверенность, что Китай рассматривает возможность предоставить России летальную помощь для войны против Украины.