Макрон заявил, что в апреле собирается посетить Китай

Макрон призвал Пекин "помочь оказать давление на Россию", чтобы остановить агрессию и "построить мир". Президент Франции уточнил, что мир возможен только в том случае, если он будет достигнут путем прекращения российской агрессии, вывода российских войск и через уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины.

По его словам, факт, что Китай участвует в мирных усилиях, – это "совершенно хорошо". В то же время он призвал Пекин "не поставлять никакого оружия России" и "помочь нам оказать давление на Россию, чтобы она, очевидно, никогда не применила ни химическое, ни ядерное оружие и чтобы она прекратила эту агрессию для переговоров".