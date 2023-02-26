Что знает Буданов, покаяние Лаврова, Китай начинает игру, Молдова под боем. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

годовщине полномасштабной войны России в Украине;

пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского;

вероятности освобождение Крыма;

прогнозе завершения войны от руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова;

мирном плане Китая;

войне у порога Молдовы;

том, как зять министра обороны РФ Сергея Шойгу разозлил основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина;

том, как американский миллиардер, гендиректор социальной сети Twitter Илон Маск снова оконфузился заявлениями об Украине и многом другом.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".