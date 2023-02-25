ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Гадьте этой уродливой недостране России". Гордон ответил на вопрос, как крымчане могут помочь Украине

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Гордон напомнил, что Крым оккупирован Россией
Гордон напомнил, что Крым оккупирован Россией
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

24 февраля во время YouTube-стрима, посвященного годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон ответил на вопрос, чем жители оккупированного Россией Крыма могут помочь Украине.

"Чем могут помочь крымчане Украине? Вредить России, которая сейчас засела в нашем Крыму. Вредить всем, чем можно. Можно подкоп под рельсы сделать (чтобы вас не заметили) – сделайте, вредите. Исподтишка гадьте России, гадьте этой недостране уродливой", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Накануне стало известно, что в районе поселка Почтовое в Крыму неизвестные повредили железнодорожное полотно. Центр национального сопротивления, который создан Силами спецопераций Вооруженных сил Украины, заявил, что рельсы повредили партизаны. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Крым, война, вторжение, война России против Украины, украинец
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