"Гадьте этой уродливой недостране России". Гордон ответил на вопрос, как крымчане могут помочь Украине

"Чем могут помочь крымчане Украине? Вредить России, которая сейчас засела в нашем Крыму. Вредить всем, чем можно. Можно подкоп под рельсы сделать (чтобы вас не заметили) – сделайте, вредите. Исподтишка гадьте России, гадьте этой недостране уродливой", – сказал он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Накануне стало известно, что в районе поселка Почтовое в Крыму неизвестные повредили железнодорожное полотно. Центр национального сопротивления, который создан Силами спецопераций Вооруженных сил Украины, заявил, что рельсы повредили партизаны.
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.