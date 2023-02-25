"Гадьте этой уродливой недостране России". Гордон ответил на вопрос, как крымчане могут помочь Украине

Гордон напомнил, что Крым оккупирован Россией Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

"Чем могут помочь крымчане Украине? Вредить России, которая сейчас засела в нашем Крыму. Вредить всем, чем можно. Можно подкоп под рельсы сделать (чтобы вас не заметили) – сделайте, вредите. Исподтишка гадьте России, гадьте этой недостране уродливой", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Накануне стало известно, что в районе поселка Почтовое в Крыму неизвестные повредили железнодорожное полотно. Центр национального сопротивления, который создан Силами спецопераций Вооруженных сил Украины, заявил, что рельсы повредили партизаны.

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